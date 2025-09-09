Voleybol ve basketbolda uçup futbolda tepe üstü çakıldığımız bir haftayı geride bıraktık. Hepsi birbirinden farklı heyecan ancak, sporsever milyonların gönlünde ilk sıralarda yer alan branşlar bunlar.

Haydi gelin pozitif bir ayrımcılık yapalım ve 7’den 77’ye hepimize büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol takımımızın FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde, bu turnuvanın en iddialı takımlarından Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-1 yenerek, yarı finale yükselişiyle başlayalım.

‘Filenin Sultanları’ tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde, Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya karşısında da 3-1 kazandı ve bir ilke daha imza atıp, adını finale yazdırdı. Final mücadelesinde, Brezilya önünde, karar setini kazanarak 3-2’yle aşan İtalya ile dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geldik.

Müthiş finalin karar setinde kaybedip trajik bir sonla gümüş madalyayla yetindik. Bu durum da bize biraz da olsa buruk bir sevinç yaşattı…

Olsun, canınız sağ olsun ‘Filenin Sultanları’. Başta, spor yöneticiliği adına tez konusu olan federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere, hepinizi gönülden kutluyor, alınlarınızdan öpüyoruz. Tarih yazdığınız bu turnuvada bizim gönüllerimizin şampiyonu oldunuz. İnşallah bir sonraki şampiyonada sizleri zirvede görecek ve orada alkışlayacağız. Şimdi hedef 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları…

Basketbolda da Milli takımımız, EuroBasket 2025 macerasına çıktığı A Grubunda yer alan beş rakibini de yenerek grup lideri olarak son 16 turuna adını yazdırdı. ‘12 Dev Adam’ın grup maçlarında kurbanları arasında 95-90 mağlup ettiği, dünya basketbolunun üç numarası Sırbistan da vardı.

Son 16 turundaki rakibimiz İsveç’i de 85-79’le geçen 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

Tam 16 yıl sonra, çeyrek final onurunu yeniden yaşayan ‘12 Dev Adam’ın nihai hedefi çeyrek ve yarı finali geçip, Pazar akşamı Letonya’nın başkenti Riga’daki finalde Avrupa’nın zirvesine çıkmak olacak. Umarım gönüllerinden geçen bu dilek parkede gerçeğe dönüşür.

Bu arada, takım sporlarından söz etmişken bir cümle de A Milli Futbol Takımımıza, değinelim.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek başladığı turnuvanın ikinci maçında, İspanya’ya Konya’da 6-0 gibi ağır bir skorla yenilen ‘Bizim Çocuklar’ hepimizi çok üzdü.

Montella’nın öğrencilerinin acilen bu maçı unutup, gelecek ay Bulgaristan’la oynayacağı maça odaklanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Hoşçakalın…