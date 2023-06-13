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Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Mayon Yanardağı, 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

3'üncü seviye düşük şiddetli depremler, güçlü buhar ve kül patlamaları ile lav akıntıları uyarısını içeriyor.

NDRRMC'nin açıklamasında, en az 20 "tahliye merkezi" kurulduğu ve bölgeye çadır, yemek ve diğer gerekli malzemelerin gönderildiği vurgulandı.

BM: Doğu Kudüs'te en az 970 Filistinli zorla tahliye riskiyle karşı karşıya

BM: Doğu Kudüs'te en az 970 Filistinli zorla tahliye riskiyle karşı karşıya

Filipinler'in en aktif yanardağı Mayon'un lav ve kükürtlü gaz püskürtmesinin ardından bölgeden tahliyeler devam ederken 24 saatte 100'ün üzerinde kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Filipinler Haber Ajansı, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulunun (NDRRMC), toplam 13 bin 811 kişinin Bicol bölgesinden tahliyesini gerçekleştirdiğini bildirdi.

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