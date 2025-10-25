SİNEMA VE DİZİ SEKTÖRÜNÜN EN İYİLERİ FİLM-SAN ÖDÜL TÖRENİ İLE 17 KASIM 2025'TE SAHİPLERİNİ BULACAK.....

Film-San Vakfı tarafından bu yıl 2.kez düzenlenecek olan "FİLM-SAN Ödül Töreni" 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Sultangazi Belediyesi'nin katkıları ile Rami Kütüphanesi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. 2024-2025 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimler onurlandırılacak.

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, bu yıl 2.kez düzenleyeceği ödül töreni ile dizi ve film sektörünün başarılı isimlerini onurlandıracak. Sultangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan FİLM-SAN Ödül Töreni, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Rami Kütüphanesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sanat camiasının bir araya geleceği törende, 2024-2025 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere ödülleri takdim edilecek.

FİLM-SAN ONUR ÖDÜLLERİ ENGİN ÇAĞLAR & MERAL ÇETİNKAYA ‘YA,

VEFA ÖDÜLLERİ İSE ÇOLPAN İLHAN & SADRİ ALIŞIK & CÜNEYT ARKIN & ÖZTÜRK SERENGİL & FERDİ MERTER FOSFOROĞLU'NA, SANATA KATKI ÖDÜLÜ İSE HALİL İBRAHİM KALAYCIOĞLU’NA TAKDİM EDİLECEK...

Sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ve Arzu Yetiş Kocatepe’nin üstleneceği gecede ödül alacak isimleri; Murat Özen, Özlem Savaş, Sevinç Özer, Atılay Uluışık, Çira Gökdemir, İnanç Terzioğlu, Çağlan Övet, Mert Kocatape ve Fulya Varbel'den oluşan jüri belirledi. 1975 yılından bu yana çalışmalar yürüten Film-San’ın 2.kez düzenleyeceği Sanat camiasını bir araya getirecek olan törende Engin Çağlar ve Meral Çetinkaya ‘’Onur Ödülü” , Çolpan İlhan, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Öztürk Serengil ve Ferdi Merter Fosforoğlu'na ‘’Vefa Ödülü’’ Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nada ‘’Sanata Katkı Ödülü’’ takdim edilecek.

FİLM-SAN ÖDÜL TÖRENİ’NDE 29 KATEGORİDE ÖDÜLLER VERİLECEK

DİZİ ÖDÜLLERİ; En İyi Dizi Set Amiri, En İyi Dizi Kurgu, En İyi Dizi Müzik, En İyi Dizi Senarist, En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni, En İyi Dizi Yönetmen, En İyi Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu, En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu, En İyi Dizi Erkek Oyuncu, En İyi Dizi Kadın Oyuncu, En İyi Dizi

FİLMSAN UMUT VERENLER ÖDÜLLERİ; Umut Veren Erkek Oyuncu, Umut Veren Kadın Oyuncu

FİLMSAN DİZİ DİGİTAL ÖDÜLLERİ; Digital En İyi Dizi, Digital En İyi Dizi Erkek Oyuncu, Digital En İyi Dizi Kadın Oyuncu

FİLMSAN SİNEMA DİGİTAL ÖDÜLLERİ; Digital En İyi Sinema Filmi, Digital En İyi Sinema Erkek Oyuncu, Digital En İyi Sinema Kadın Oyuncu

SİNEMA ÖDÜLLERİ; En İyi Sinema Kurgu, En İyi Sinema Müzik, En İyi Sinema Senarist, En İyi Sinema Görüntü Yönetmeni, En İyi Sinema Yönetmeni, En İyi Sinema Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu, En İyi Sinema Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu, En İyi Sinema Erkek Oyuncu, En İyi Sinema Kadın Oyuncu, En İyi Sinema Filmi

FİLMSAN VAKFI 50 YILDIR SANATÇILARIN EMEKLİLİK HAKLARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Film-San Vakfı, 1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Nuri Sesigüzel, Muazzez Arçay, Aytaç Arman, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Devlet Devrim gibi sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurulmuş ve sanat emekçilerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atmıştır. 50 yıllık geçmişiyle Türkiye'de halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdüren Film-San Vakfı, 4500'den fazla vakıf üyesine emeklilik hakkı sağlamıştır.

FİLMSAN VAKFI MÜDÜRÜ

U.KIVANÇ TERZİOĞLU