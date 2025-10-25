Türk moda dünyasının başarılı isimlerinden Pınar Bent, gelinlik tasarımlarında yakaladığı zarafet ve özgün çizgiyi artık uluslararası arenaya taşıdı.
Bent, markasının son mağazasını İngiltere’nin başkenti Londra’da açarak Türk gelinlik modasına yeni bir soluk getirdi.
2010 yılında İstanbul’da kurulan Pınar Bent Haute Couture, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen markalarından biri haline geldi.
Levent ve Nişantaşı’nda hizmet veren marka, gelinlerin hayallerini dinleyerek onlara özel tasarımlar oluşturmasıyla tanınıyor.
Pınar Bent, kaliteli kumaş seçimi ve el işçiliğiyle fark yaratan tasarımlarıyla “hayallere güzellik katmak” sloganını her koleksiyonunda yaşatıyor.
Son olarak geçtiğimiz akşam düzenlenen Elite Model of Turkey yarışmasında jüri başkanlığı yapan başarılı modacı, Londra’dan getirdiği 25 özel tasarım gelinliğiyle büyük beğeni topladı.
Kadın modellerin podyumda taşıdığı zarif tasarımlar, moda dünyasında uzun süre konuşulacak bir defileye dönüştü.
Pınar Bent, Türk kadınının zarafetini ve estetiğini dünya podyumlarına taşımaya devam ederken, yeni projeleriyle de moda tutkunlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.