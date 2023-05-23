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AB Komisyonu, Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.

Öte yandan Fransız basını, Bakan Beaune'un bugün demir yolu çalışanlarının sendika temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Güzergah üzerinde polisin kurduğu barikatı aşan göstericiler, Şanzelize yakınlarında Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune'un da katıldığı sempozyumu bastı.

Polisin müdahale ettiği kalabalık, daha sonra turistik Şanzelize Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Çalışanlar, şirketlerinin yararlandığı yaklaşık 5,3 milyar avroluk yardımın AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle iadesini kararlaştıran Komisyonu, işlerini zora sokacağı ve gelirlerini azaltacağı gerekçesiyle protesto etti.

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ANKARA AA- Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ellerinde sendika bayraklarıyla toplanan demir yolu çalışanları, başkent Paris'te AB Komisyonunun ofisini bastı.

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