Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesince Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle "Görsel Efektler Filmlerde Nasıl Uygulanır?" etkinliği, fakültenin Mavi Salonu'nda düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, teknolojinin sanatçılara sunduğu olanakların sinemanın bugünkü çehresini değiştirdiğini söyledi.

Bugün sinemada görsel efekt kullanımı ile günlük hayatta deneyimlenmemiş hayali evrenler ve karakterler yaratıldığını belirten Bayraktar, yaratıcılığın sınırlarını genişleten dijital görsel efekt uygulamalarının sinema anlatısına farklı boyutlar katarak yeni hikaye alanları oluşturduğunu kaydetti.

"Son dönemde sinema filmlerinde dijital uygulamalarla yaratılan mekan tasarımları, karakter kurguları, insan zihninin deneyimlerini aşan yeni yaşam alanları hakkında düşünmeye bir davet gibidir." diyen Bayraktar, sinema filmlerindeki görsel efekt kullanımı ile kurgulanan alternatif gerçeklik biçimlerinin, var olmayanı tasarlamak, zihindeki düşüncelere form vermek olarak değerlendirildiği felsefi düşünceyi de güçlendireceğini vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya, Yann Marchet ve Ekkarat Rodthong'un film endüstrisinin gelişmesinin yanı sıra görsel efektin akademik arka planında, görsel efekt kullanımının iyileştirilmesinde ve sektörel bilgi birikiminin yeni jenerasyona aktarılmasında çok önemli katkıları bulunduğunu belirtti.

Kaya, "Misafirlerimiz bugün yapacakları sunumlarla engin bir tecrübe aktarımını, üniversitemiz çatısı altında gerçekleştirecekler. Sektörün önde gelen isimleri olarak mesleki bilgilerini, kariyer patikalarını ve görsel efekt ile ilgili son trendleri bizimle paylaşacaklar. Görsel efekt dünyasının usta isimleri ile bir araya gelmek, böylelikle sinemadaki dijital dönüşümü keşfetmek hepimiz için heyecan verici olacaktır." diye konuştu.

Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Sophie Gautier Aydoğdu da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra İlkay İşler'in moderatörlüğünde, Fransız Görsel Efekt Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yönetmen Yann Marchet ve Görsel Efektlerin Tarihi IIM Dijital Okulu Bilgisayar Tabanlı Görüntü (CGI) ve Animasyon Bölümü Başkanı Ekkarat Rodthong "Görsel Efektler Filmlerde Nasıl Uygulanır?" konulu sunum yaptı ve öğrencilerin sorularını cevapladı.

"Görsel efekt bir filmin maliyetini azaltabilmekte"

Fransız Görsel Efekt Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yönetmen Yann Marchet, AA muhabirine, sinemasında görsel efekt kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile sinemada görsel efekt açısından iyi yapımların ortaya çıktığını söyledi.

Marchet, sinemada son 50 yılda görsel efekt kullanımının her geçen gün başarıyla kullanıldığını belirterek, "Görsel efektin kullanımının başarısı, yapımcının, yönetmenin, sinema sektöründeki uzmanların bakış açısı ile ilgili. Sinema filmindeki ekibin teknoloji ve teknik imkanları nasıl kullandığı görsel efektin başarısını şekillendirmekte." görüşünü paylaştı.

Görsel efekt kullanımının sinema yapım maliyetlerini de şekillendirdiğini belirten Marchet, şu değerlendirmede bulundu:

"Görsel efekt bir filmin maliyetini azaltabilmekte. Kimi zaman da maliyetleri artırdığını görüyoruz. Bir tepenin üst taraflarında şatoyu kullanacaksak, başka bir mekana gidip çekim yapmak maliyetlerimizi artırmaktadır. Böyle bir işte görsel maliyetleri kullandığınızda maliyeti çok fazla azaltmış oluyoruz. Ama dinozorlar, yaratıkların olduğu bilim kurgu filmlerinde görsel efekt maliyet artırmaktadır."

Yann Marchet, dünya sinemasının farklı örneklerini ve Türk sinemasını da takip ettiğini, görsel efekt açısından incelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda da Türk filmleri izledim. Hala ara ara izliyorum. Son zamanlarda Türk sinemasında görsel efekt kullanımının geliştiğini görüyorum, önceki yıllarda izlediklerimde yoktu ve artık kullanımı daha başarılı. Netflix'teki Kulüp yapımını izledim. Orada görsel efekt ve teknolojinin çok başarılı kullanıldığını gördüm."