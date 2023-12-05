Stadyuma girdiğim an, Ülker Stadyumu'nun coşkusunu hissetmek galibiyeti hissettirmişti.

Heyecan dolu Fenerbahçe-Sivasspor maçında Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko 4'lüsünün bir araya gelmesi, gollere dönüştü. Bu dört oyuncunun mükemmel uyumuyla 4 gollü zafer kazanıldı.

Sivasspor, orta düzeyde bir performans sergilerken, maçlardaki hakem hataları da konuşulan konular arasındaydı. Ancak yine de hakemler Fenerbahçe'nin hücum gücünü gölgede bırakmadı.

29 Ekim'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred, 5 maç kaçırdıktan sonra geri döndü ve yüzde 75 performans sergiledi. İrfan Can Kahveci, Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı sezon oldu ve 6. golünü attı.

Crespo'nun performansı eleştiri aldı; Sakatlanıp oyundan dışarı çıktıktan sonra takımın oyunu adeta şahlandı. Oyunun içinde varlığı hissedilmeyen Crespo'nun yerine İsmail'e katıldı, ekibinin ivmesini yukarıya taşıdı. İsmail Kartal'ın Crespo tercihinin yanlış olduğunu düşünüyorum.

Dzeko'nun Trendyol Süper Lig'de penaltısız gol kralı olduğu bu maç, aynı zamanda asistteki rekoruyla Tadic'in de parladığı bir maçtı. Fenerbahçe, 4 golle galip gelerek tekrar liderlik koltuğundan Galatasaray'ı indirdi.

Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dzeko'nun attığı gollerle, Tadic'in yaptığı 2 asist Fred'in bu maçta yaptığı şovla, Kadıköy'de taraftar çok mutluydu.

Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında 10'dan fazla maça çıkan Türk teknik direktörler arasında en yüksek puana ulaşan isim oldu.

Bu zafer, Fenerbahçe'nin geleceği için umut vaat ediyor. Takımındaki performans bu yükselişte, taraftarları heyecanlandırırken, gelecekteki maçlarda neler başarabilecekleri konusunda merak uyandırıyor.

Her anlamda başarıların hem kişisel hem de genele yansıdığı pek çok konu var. Yolun sonu güzel olsun.