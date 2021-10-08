Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK



Modellik Yapan Nebahat Çehre Büyüledi!

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Türkiye’nin en büyük tekstil markası ile ortak hazırladığı sonbahar kış koleksiyonu için modellik yaptı.

Dijital platformlarda satışa çıkacak olan 120 parçalık ürünü tanıtan Çehre, güzelliği ile adeta büyüledi.

Kariyerine Los Angeles'da da devam eden fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı'nın objektifi karşına geçen güzel oyuncu 45 parça kıyafet giydi.

Yaşına göre mankenlere taş çıkartacak pozlar veren usta sanatçı büyük beğeni aldı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Muradına Erdi!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Perşembe günü Raffles Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

550 kişinin katıldığı düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.

Fulya Belgeseli Duygu Dolu!...

FOX TV’de yayınlanan “Fulya ile Umudun Olsun” programının sunucusu başarılı muhabir Fulya Öztürk’ün 2. Karabağ Savaşı’nda yaşadıkları ve tanık oldukları beyaz perdeye aktarıldı.

Cuma günü vizyona giren filmde, 27 Eylül 2020 – 10 Kasım 2020 tarihleri arasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Karabağ Savaşı’nda CNN Türk adına yer alan başarılı muhabirin, kameraman arkadaşı Halil Kahraman ile bölgede yaşadıkları ‘Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi’ belgesel halinde işlenmiş.

Türkiye’de ilk defa bir gazetecinin savaşta yaşadıkları böylece belgeselmiş oldu.

Flash TV Bu Sefer Çok Farklı!...

Yeni formatını "muhalif habercilik" çizgisine taşıyan Flash TV yeni logosu ve kadrosunu reklam panolarıyla kamuoyuna ilan etti.

Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra kadrosuna muhalif isimleri kattığı da dikkat çekti.

Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara ve Faik Öztürk ile anlaşan kanal Atilla Taş'a da yeni dönemde program yaptıracak.

Ersin Düzen Baba Oldu!

Spor spikeri ve sunucu Ersin Düzen, meslektaşı Seyhan Şaşko ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu.

Çift daha sonrada sosyal medyadan bebek beklediklerini duyurmuştu.

Düzen çiftinin heyecanla bekledikleri oğulları dünyaya geldi.

Ersin Düzen mutlu haberi sosyal medya hesabından "Oğlumuz Asil Han Düzen doğdu Bana dünyanın en güzel hediyesini veren, tarifi imkansız duygular yaşatan kıymetli eşim @seyhansasko ile birlikte, ülkesini seven, vicdanlı, çalışkan, saygılı, dürüst bir evlat yetiştirmek için gayret edeceğiz. Hayatımıza hoş geldin oğlum" sözleriyle duyurdu.

Danilo Şeften Üzen Haber!

MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanıyor. Zanna, Etiler’de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttuğu yolunda çıkan haberler sonrası Danilo şeften bir açıklama geldi.

Sosyal medyadan yazılı bir açıklama yapan Zanna; Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur…” dedi.

Bu habere eminim ki benim kadar pek çok kişide üzülmüştür.Gayet birbirine uyumlu ve sevgi dolu bir aile tablosu çizen Zanna çifti belli olmaz belki evliliklerini kurtarıp yeni bir şans daha verebilirler!...

Bir Destan Geliyor!

Türk televizyonlarına yeni bir ‘Destan’ geliyor! Hazırlık süreci bir yıl süren; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin afişi yayınlandı.

Afişin yayınlanması ile ‘Destan’ kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemleri arasına girerken, sosyal medya kullanıcıları afişe beğeni ve yorum yağdırdı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli’nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı ‘Destan’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Merakla beklenen ‘Destan’ın afişinde dizinin oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç yer aldı.



Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ‘Destan’da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve ‘Destan dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye’de değil dünyada da çok konuşulacağını’ söylemişti.

‘Destan’ yakında atv’de başlıyor.