Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Şimdi de Sıra Ezgi Mola’ya Geldi.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola’yla ilgili bir internet sitesi şoke eden bir iddia ortaya attı.Ezgi Mola'nın bacağının asansöre sıkıştığı iddia edildi!

İddiaya göre Mola arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkmış, döndüğünde ise bacağı asansörde kalmıştı. Haber Mola’nın bacağının koptuğu başlığıyla verilince oyuncunun sevenleri şoke oldu. Ezgi Mola ortaya atılan bacağının asansörün kapısında kaldığı ve hastanelik olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haberi görünce jet hızıyla açıklama yapan Mola şunları söyledi:“Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah hep birlikte…”

Valla artık gına geldi bu ikide bir ölüm haberi kaza haberi yapanlardan…Allah’tan korkmadan nasıl bir vicdan ile daha çok okunma daha çok izlenme ve bunun karşılığında da para kazanma derdi ile yapılan bu haberleri okuyan hayranların ve de eşin dostun yaşadığı korku ve üzüntü inanılmaz artık bu tip haberleri yada videoları gördünüz mü ve de ulusal basında aynı konu ile ilgili bir haberde yoksa lütfen gerekli mecralara şikayet edin!...

Masumlar Apartmanı’na Kırmızı Oda’da Transfer!

Masumlar Apartmanı ile Kırmızı Oda son dönemin ilgi ile izlenen iki psikolojik dram ağırlıklı dizisi

Son bölümlerinde ise bu iki dizi eser sahibinin de aynı olması ile iç içe girmeye başladı. Masumlar Apartmanı’ndaki Gülben’in Kırmızı Oda’ya ayak basması ile başlayan süreç bakalım ne kadar ilerleyecek ve Gülben’in kardeşleri de o Kırmızı Oda’da doktor Manolya ile seanslara başlayacak mı bilinmez ama Kırmızı Oda’da oynayan ve hikayesi ile büyük ilgi gören Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’na Ceylan karakteri ile giriş yapıyor…

Han’ın İnci’nin ölümü ile yaşadığı o duygusal ve psikolojik çöküntüye Ceylan ne kadar iyi gelecek ve bizi ne gibi sürpriz gelişmeler bekliyor şimdi den merak konusu oldu bile!...

Linet Büyük Sürpriz Yaptı!

Şarkıcı Linet İsrail'deki XFactor yarışmasına katıldı. Peformansıyla jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başaran şarkıcı sesi ile izleyenleri büyüledi.

Linet’in XFactor yarışmasındaki performansını izlerken resmen tüylerim diken diken oldu. Oldukça yabancısı olduğumuz İbranice dilinde okuduğu şarkıyı dinlerken sözlerini anlamasam bile o duygu selini resmen yaşadım.

Kadının sesi müthiş kuvvetli…. Yılladır yükselen bir çıtası var. Son zamanlarda magazinsel olaylarla gündeme gelmesine rağmen sesi onun en büyük silahı! O sesle müzik adına pek çok cephede savaşır ve o sesle de her yeri fetheder… Hedefi İsrail adına Eurovision şarkı yarışmasına katılmaksa onu da başaracağına inanıyorum…

Yine Ödülü Kaptı!

Fox Tv’de Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Azerbaycan’dan sonra aynı hafta içinde Türkiye’de de yılın en iyisi oldu.

Başarılı televizyoncu Moonlife Dergisinin geleneksel hale gelen ödül gecesinde “Yılın En İyi” muhabiri ödülüne layık görüldü.

Gerek sosyal sorumluluk projelerindeki başarısı gerekse üç ay gibi kısa bir sürede sunduğu programdaki başarısı ile dikkat çeken güzel sunucu bir kez daha muhabir olarak ödül almaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ekim Ayının Yıldızı Ajda!

Dijital müzik platformu Muud’un ekim ayında ‘en çok dinlenen yerli albümler’ kategorisinde Ajda Pekkan’ın ‘Ajda’ albümü ilk sıradaydı.

Yenilikçi dijital müzik platformu Muud’da, ‘Türkiye’nin süper starı’ Ajda Pekkan’ın ‘Ajda’ isimli albümü zirveye yerleşti. Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan ve Şehrazat imzalı Bi Tık adlı şarkıyla çıkış yapan ‘Ajda’yı, Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ ve Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ albümleri izledi.

75 yaşındaki Ajda Pekkan’ın yıldızı hala pırıl pırıl maşallah!...

Gerek sahne performansları, gerek yaşamı ve gerekse de yaptığı projeler ile Türk Pop Müziğinin tartışmasız bir numarası olan Ajda’ya yetişmek için genç yıldızların binlerce fırın ekmek yemesi şart!.

Sonunda Barıştılar!

Ünlü şarkıcı Alişan, 2019 yılında 6 senedir küs olduğu Demet Akalın ile barışınca dostu Ece Erken'le arası açılmıştı… Uzun zamandır küs olan Ece Erken ve Alişan'ın küslüğü bitti.

Ece Erken, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettiği için zor günler geçiren Alişan'a zeytin dalı uzattı. Yıllarca yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki ünlü isim barıştı. Kıbrıs'ta bir araya gelen ikili, fotoğraf çektiremeyince Ece Erken'den hamle gecikmedi.

Instagram hesabından Buse Varol ve Alişan'la olan bir fotoğrafını paylaşan Ece Erken, "Kıbrıs'ta çekilemedik vakit yoktu. Bir TBT yapasım geldi" notunu yazdı. Alişan da Ece Erken'in paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

Ünlülerin Dünyasında Bebek Mutluluğu!

Geçtiğimiz hafta iki ünlü isim birden yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşadı…

Üç yıl önce iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu. Ünlü çift bebeklerine Selim adını verirken bir ünlü çift daha bebek sevinci yaşadı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin geçtiğimiz hafta Ali ve Han'dan sonra üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, dünyaya gelen bebeklerinin adını Leyla koydu.

Barış’ına Kavuştu!...

28 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan acı haber geldi.

2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz Perşembe günü ne yazık ki kaybetti.

2004 yılında atv ekranında yayınlanan akademi Türkiye yarışmasında birinci olan ve gerek tarzı gerek kişiliği ile çok sevilen Barış akarsu 29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirmiş, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.