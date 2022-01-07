Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yılın En İyi Türk Dizileri Açıklandı!....

IMDb 2021 yılı ‘En İyi Türk Dizileri’ni açıkladı…

IMDb 2021 yaptığı sıralamada 1- Yargı 2- Sen Çal Kapımı 3- Mahkum 4- Alparslan Büyük Selçuklu 5- Teşkilat 6- Üç Kuruş 7- Kaderimin Oyunu yer aldı.

Kırmızı Oda’ya 3 Hafta Ara Verildi!

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bir iyi bir de kötü haber duyurdu.

Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan Kırmızı Oda'nın ekranlara üç hafta ara verdiğini dile getirdi.

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşam

İkisi Birden Korona Oldu!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den sevenlerini üzen bir haber geldi.

Aşklarını tam gaz yaşamaya devam eden Kerem Bürsin ile Hande Erçel korona oldu!...

İkilinin birlikte karantinaya girdiği ifade edildi.

Hande Soral’ın Bebeği Yolu Yarıladı!

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan yeni paylaşım geldi…

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren ve mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci’nin doğacak olan bebekleri 19 haftalık oldu.

Hande Soral doğacak olan oğlunun 19 haftalık olduğunu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu..

Erman Toroğlu 2022 Yılına Evli Girdi!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti. Daha önce ise Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

Destan Ve Kuruluş Osman Dizisine Korona Arası!

Ülke genelinde büyük bir yoğunluk gösteren salgın dizi setlerini de vurdu. Televizyonların sevilen dizileri bir biri ardına tatile girmek zorunda kalıyor

Son olarak Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film sosyal zorunlu tatil uygulamalarını duyurdu.

Destan’ın yeni bölümü 18 Ocak 2022’de, Kuruluş Osman ise 19 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekranlarda olabilecek.

Çağatay Ulusoy’un Partneri Belli Oldu!

Yeni projesi heyecanla beklenen Çağatay Ulusoy, ‘Süslü Korkuluk’ dizisiyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ulusoy’un partnerinin kim olacağı uzun zamandır merak konusuydu…

En sonunda yakışıklı oyuncunun partnerinin adı belli oldu… ‘Süslü Korkuluk’ dizisinde Ulusoy’un partneri Alina Boz oldu.

Can Yaman İle Barış Murat Yağcı En Yakışıklı Oldu!

Amerika merkezli ünlü internet sitesi TC Candler, “Dünyanın En Yakışıklı ve En Güzel 100 Ünlü Yüzü”nü belirledi.

“The 100 Most Handsome Faces Of 2021” listesinde Can Yaman 28’inci sırada yer alırken Barış Murat Yağcı 31’inci oldu

Adaylarda Çağatay Ulusoy ve Akın Özünözü de yer alıyordu.