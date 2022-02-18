Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Zeliha Kendirci Dilberay’ı Uçurdu!

Bu hafta sonu 98 bin 530 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran “DİLBERAY”, toplamda ulaştığı 320 bin 367 izleyici sayısıyla yine birinci oldu.

Üç yıl önce aramızdan ayrılan ses sanatçısı Dilber Ay’a sahip çıkan ve beyazperde de yalnız bırakmayan sinemaseverler filmi zirveden indirmiyor.

Erken ölümüyle hayranlarını üzen sanatçıya saygı duruşu niteliği taşıyan “DİLBERAY” filmi; Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekildi. Ketche’nin yönettiği, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı canlandırdığı filmde, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçer, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

Filmin bu başarısında Dilber Ay’ın gençlik yıllarını oynaya Zeliha Kendirci’nin büyük payı olduğunu düşünüyorum…Kendirci’yi gerçekten bu rolde çok başarılı buldum.

İlhan İrem’den Sevgililer Günü Mesajı!

Magazin basınında uzak duran İlhan İrem ile eşi Hansu İrem Sevgililer Gününde sosyal medyadan sevgi dolu bir paylaşım yaptılar.

Sanatçı İlhan İrem sosyal medya hesabından eşi Hansu İrem ile birlikte fotoğrafını paylaşarak; "Seninle rüyalarda gibiyiz!" notunu düştü.

Gülben Ergen'in yeni lakabı 'Bal Gülben'

Ardı ardına konserler veren Gülben Ergen'i dinlemeye gelenler ünlü şarkıcıya "Bal Gülben" diye seslenmeye başladı...

Geçtiğimiz haftayı hayli yoğun geçiren Gülben Ergen ardı ardına konserler verdi.

Konserlerinde dünden bugüne hit olmuş aşk şarkılarını seslendiren, Gülben Ergen, Sevgililer Gününde tüm sevenler kavuşsun duası da yaparken ‘bize her gün sevgi günü’ dedi. Gece de enerjisi ve esprileriyle konuklara eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, dinlemeye gelenleri mest ederken Gülben Ergen’i izlemeye gelen hayranları sanatçı ’ya ‘Bal Gülben’ diye seslendiler.

Hayaldi Gerçek Oldu!

Ünlü isimlerin sosyal medyada nostalji yaptığı paylaşımlar büyük rağbet görüyor.

Şimdilerin muhabir ve sunucusu ünlü bir isimde bu akıma uydu ve yıllar evvel eline aldığı sprey kutusunu mikrofon niyetine tutarak poz verdiği fotoğrafını yayınladı…

Aradan geçen yıllar içinde hayalindeki mesleğe kavuşan bu ünlü isim Fox Tv'de Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'ten başkası değil.

Çok Güzel Hareketler 2'nin Yeni Adresi Belli Oldu!

Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı ve 2019 yılından beri Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu.

Program Kanal D ile yollarını ani bir şekilde ayırmıştı. Çok Güzel Hareketler 2 mart ayından itibaren yeni bir kanalda yayınlanacak.

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Medyatava TV YouTube yayınına katılan gazeteci Cengiz Semercioğlu, programın yeni adresini açıkladı.

Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin mart ayından itibaren Star TV ekranlarında yayınlanacağını söyledi.

Saruhanlı Ailesi Yaprak Gibi Dökülecek mi?

Baba dizisi uzun süredir merak edilen bir dizi idi…Özellikle başrollerinde Haluk Bilginer , Ayda Aksel ve Tolga Sarıtaş’ın yer alacağı açıklandığından beri bende merakla bu diziyi bekliyordum.

Haluk Bilginer gibi usta bir oyuncuyu yıllar sonra yeniden TV ekranında görmek gerçekten çok heyecan verici… Bilginer, yılların kazandırdığı tecrübesi ile Saruhanlı ailesinin biraz ataerkil, biraz despot, kuralcı, hakkaniyetli aile reisi rolünü o kadar güzel giymiş ki izlemenin keyfine doyulmuyor.

Ödemiş'te başlayan ama İstanbul’a uzanan bir aile öyküsü Baba

Babalarına karşı gelemeyen aile bireylerinin içinden sivrilen Kadir rolünde Tolga Sarıtaş gerçekten iyi seçilmiş bir isim… Babasının otoriterliği karşısında ezilmeden tüm aileyi sarıp sarmalamaya çalışan bir isim Kadir

Ödemiş’te başlayan hikayenin İstanbul ayağında Emin Saruhanlı’nın ailesini sanırım bir çok acı, keder, üzüntü beklemekte!... Bu dizi bana biraz Yaprak Dökümü tadını verdi.

Yaprak Dökümünde büyük şehre gelen aile rüzgara kapılan yapraklar gibi dökülüp gitmişti, bu dizide de aynı durum yaşanacak gibi! Bazı aile bireylerinin kaşı gözü fena oynamakta ki bu da İstanbul’da başlarına hayli bela açacak gibi duruyor.

Emin Saruhanlı ailesinin taban tabana zıttı bir de Mehmet Saruhanlı ailesi var ki bu iki kardeş arasındaki uçurumun ne zaman ve nasıl başladığı ilerleyen bölümlerde cevap bulacaktır.

Dizide bir de demans olayı var!

Emin Saruhanlı daha dizinin başında demans sinyalleri vermeye başladı bile…Bu hastalık ilerlemeye başlayıp Emin Saruhanlı’yı o otoriter kişiliğinden yavaş yavaş koparmaya başladığında Saruhanlı ailesi için tehlike çanları da çalmaya başlayacak gibi!..

Lafın kısası BABA ilk bölümü ile senenin en iyi dizilerinden biri olacak gibi tabi ilerleyen bölümlerde reyting kaygısı ile senaryoda absürtlüğü gidilmezse… Birde tabiî ki Destan, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi oturmuş dizilerle kıyasıya rekabette işini zorlaştıracak bir durum…

Baba Oğul Uykuda!

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'tan yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan yeni doğan oğlu ile uyurken poz verdi.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralandığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'tan, yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan geçtiğimiz ocak ayında baba olmuştu.

2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcunun Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

Tufan, sosyal medya hesabından minik oğlu ile uyurken birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Ata Demirer Filinta Gibi Oldu!

Ata Demirer son görüntüsüyle görenlerin şok ediyor... Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.