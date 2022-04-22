Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Melis Sağlam’ı Takdimimdir!...

Taklit videolarıyla tanınan ünlü fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi ve yeni halini paylaştı.

Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü isimlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu.

Sağlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’a borcumu ödedim. Zorlu bir süreçti ancak hala önümde uzun bir yol var bu yolda benim yanımda olacağınıza inanıyorum. Son olarak çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis SAĞLAM…" sözlerine yer verdi.

Harbiye Açık Hava Zuhal Olcay ile Başlıyor!...

2022 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri bu yıl Zuhal Olcay ile başlıyor. Zuhal Olcay, 6 Mayıs Cuma akşamı Nazım'ın Şarkıları projesiyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde olacak.

KerkiSolfej organizasyonuyla, proje koordinatörlüğünü Gökçe Pekpostalcı'nın üstlendiği etkinlikte, Zuhal Olcay'a Ferhat Livaneli Orkestrası eşlik edecek. Zuhal Olcay'ın söylediği Nazım şarkılarına da tiyatro sanatçısı Utku Erişik, Nazım'dan anı ve şiirler ile ses verecek. Şarkılar şiirlere dönecek, ortaya çıkan eşsiz seslere fotoğraflar eşlik edecek, sanat ve bilgi sahnede dans edecek.

Gülben ve Fanları Buluştu!...

Gülben Ergen ramazan aydında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde fanlarıyla bir araya geldi.

Gülben Ergen, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak düzenlenen kardeşlerim, yol Arkadaşlarım diye nitelendirdiği, yıllardır gönlünde apayrı yeri bulunduğu herkesçe bilinen Gülben Ergen Fan Clup (GEFC) üyeleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Türkiye'nin birçok illerinden hatta Almanya, İsviçre ve İran'dan da fanların bulunduğu ve 100 kişinin katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğin en önemli özelliği de yurt genelinde yemeğe katılamayan ama internet başında olan ve isteyen herkes Gülben Ergen'in fanlarıyla sohbetini ve tüm detayları canlı olarak internet ortamından izleyebilmesi oldu.

Gece boyunca bir hayli mutlu olan Gülben Ergen ve fan grubu üyeleri davetten yansıyan fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Gökçe’den Şeyma Subaşı’na Dokundurma!

Ünlü şarkıcı Gökçe yeni şarkısına ilhamı Şeyma Subaşı'ndan almış. Şarkı Subaşı’nın lüks yaşamına eleştiri olarak yazılmış.

Şarkıcı Gökçe’nin, yeni şarkısı Yaşamak Neye Yarar'ı Subaşı’nın lüks yaşamına eleştiri olarak yazdığı öğrenildi.

“Yaşamak dediğin şey aşk huzur güçse, para neler götürür bebeğim bir düşünsene”, “Sevgi yoksa aşk yoksa para pul neye yarar?”, “Dünyanın her yerinde birer evim olur, havuzum gözümü doldurur, aşk yoksa yaşamak neye yarar” sözleri ile Şeyma Subaşı’ya gönderme yapan Gökçe, bu hafta sosyal medya hesaplarına konu ile ilgili imalı hikayeler de atmıştı.

Disney + Türkiye’ye Engin Akyürek ile Merhaba Diyor

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan dijital yayın platformu Disney+ ilk Türk içeriği Engin Akyürek‘in başrolünde olduğu ‘Kaçış’

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney+’ta yayınlanacak.

Caroline Yılmaz’ın Kısmeti!

Caroline Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için düet yaptığı Sinan Akçıl ile kameralarının karşısına geçtiği şarkının hikayesi ortaya çıktı.

Evlilik teklifi üzerine yazılmış şarkı ilk önce Demet Akalın’a gitmiş hatta şarkıcı okumuş ama son dakikada Sinan Akçıl şarkıyı Demet’e vermekten vazgeçmiş. Sonrasında Akçıl şarkıyı Caroline’e vermiş hatta vermekle kalmayıp bir de stüdyoya girip beraber okumuş. Üzerinden aylar geçtikten sonra şarkıyı yeniden isteyen Demet Akalın ise, şarkının Caroline Yılmaz’a gittiğini duyunca çok bozulmuş ve Sinan Akçıl’dan başka bir şarkı almış.

Bıyıklı Kıvanç!

Yeni baba olan Kıvanç Tatlıtuğ'da yeniden bıyıklı ünlüler kervanına katıldı.

Tatlıtuğ'un yeni imajı beğenildi.

Oğlu 'Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ'un bıyık bırakması gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Engin Akyürek, Onur Tuna ve Alp Navruz'un bıyıklı pozları da bir dönem çok konuşulmuştu.

Bebeğinin Cinsiyetini Tiktok’ta Duyurdu!

7 aydır aşk yaşadığı Andre Lemmers ile bebek beklediklerinin müjdesini veren Adriana Lima, bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi.

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, bu sefer de bir partiyle bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki Valentina, 9 yaşındaki Sienna ve sevgilisiyle bir parti düzenleyen model, bebeğinin cinsiyetini öğrendi. 14,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan model, erkek bebeği olacağını duyurdu. Lima'nın kısa sürede sosyal medyada gündem olan cinsiyet videosu 1,2 milyon kişi tarafından izlendi.