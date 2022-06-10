Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

YILLAR SONRA ŞARKI SÖYLEYECEK!

Gençlik yıllarında ablası Ajda Pekkan gibi müziğe yönelen ve yıldızı 1968 yılında parlayan Semiramis Pekkan, sonrasıda evlenerek Londra’ya yerleşmiş elini ayağını müzik piyasasından çekmişti…

Geçtiğimiz hafta Semramis Pekkan’ın yeniden sahnelere dönmeye hazırlandığı yolunda haberler çıktı…

Semiramis Pekkan, geçmişte 2 yıl kadar Haldun Dormen’le aşk yaşamış, iki ünlü isim ilişkilerine dost olarak devam etme kararı almıştı. Şimdilerde bir sosyal sorumluluk projesi hazırlığında olan Dormen, oluşturduğu kadroya Pekkan’ı da dahil etti.

Eski aşkının teklifine sıcak bakan Semiramis Pekkan, çalışmalara start verdi ve şan dersleri almaya başladı.

Semiramis Pekkan, “Eylül ayında yapılacak bir proje bu. Daha çalışmalar netlik kazanmadı. Haldun Dormen benim çok eski dostum. Sadece o gece için şarkı söyleyeceğim.” dedi.

ÜNLÜ MAGAZİNCİ YENİDEN BABA OLDU

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tamar Oner ile evlenen magazin gazetecisi Can Tanrıyar yeniden baba oldu…

Bebeklerini geçtiğimiz hafta kucaklarına alan Tamar - Can Tanrıyar çifti minik kızlarının dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aile fotoğrafı ile duyurdu.

Tanrıyar'ın yetişkin yaşta ikiz oğulları da bulunmakta.

SURVİVOR SONRASI YENİ SEVGİLİ!

Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra dinlebnmek için Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra yeni aşkını da sosyal medyadan ilan etti.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı çalkantılı aşkla gündeme gelen Survivor Barış, yeni bir aşka yelken açmış

Barış Murat Yağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

İREM SAK’IN BAŞARISI

Komedideki başarısını rol aldığı drama dizilerinde de yakalayan İrem Sak çift başarı yaşıyor…

FoxTv’de Bir Aile Hikayesi dizisi ardından Show Tv’nin fenomen dizisi Çukur’da izleyicinin alışık olmadığı bir karakterle televizyona geri dönen Sak,Seren Erdenet karakteri ile ters köşe tabir edilen bir karaktere hayat vermişti.

Performansıyla izleyiciden tam not alan başarılı oyuncu şimdi de Netflix’te yayınlanan gerilim tarzındaki Kuş Uçuşu dizisinde Müge Türkmen karakterine hayat veriyor.

Son olarak güçlü kalemiyle senaryosunu yazdığı ve baş rolünde rol aldığı,Tims&B yapımı Modern Kadın dizisi merakla beklenen güzel oyuncu İrem Sak’ın yeni sezonda hangi projeyi seçeceği merak konusu.

İLKER KURT’U KAYBETTİK

Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer alan ünlü oyuncu İlker Kurt geçtiğimiz hafta 49 yaşında yaşama veda etti.

Acı haberi Film-San vakfı müdür Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya hesabından " Film-San Vakfı Üyelerimizden Oyuncu Dostumuz İlker Kurt’u Kaybetmenin Derin Üzüntüsü İçindeyiz. Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" sözleriyle duyurdu.

Güldür Güldür Show’da İki Mutluluk

Sevilen program Güldür Güldür Show ekibinde geçtiğimiz hafta iki mutluluk birden yaşandı…

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Özgün Aydın, Dilan Saltık ile evlenirken yine programın sevilen oyuncularından Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır nişanlandı.

FARKLI BİR SOUND FARKLI BİR SEDA!...

Yıllardır müzik sektöründe sevilen şarkıları ile müzikseverlerin kalbinde taht kuran Seda Üren 3 yıllık suskunluğunu ‘Kırarım Bu Kalemi’ şarkısı ile bozdu…

Evlenip 2 evlat sahibi olan Seda Üren, bir süre ara verdiği müziğe hızlı ve farklı bir geri dönüş yaptı.

Okullu sanatçılardan olan Seda Üren, yeni çalışmasını kendi tarzından birazda olsa farklılık gösteren bir sound ile gerçekleştirdi.

Z kuşağının yeni müzik tarzı trap ile yıllardır tarzı olan fantezi-pop’u birleştirerek farklı bir sound yakalayan sanatçı böylelikle bir yeniliğe de imza atmış oldu…

Yepyeni müzik tarzı ve fit görüntüsüyle yeniden sevenleri ile buluşan Barbie lakaplı Seda Üren bu çalışmasının,varolan hayran kitlesinin dışında özellikle gençler tarafından da çok sevildi…

CAHİDE İSTANBUL SEZONUNA KENAN DOĞULU İLE VEDA EDİYOR

Ekim ayında Maslak 1453’te kapılarını açarak eğlence dünyasına farklı ve yeni bir soluk kazandıran Cahide Palazzo, sene boyunca en çok konuşulan mekanlar arasında yerini aldı.

Bir çok ünlü ismin sahne aldığı Cahide Palazzo’da bir çokta etkinlik gerçekleştirildi…İstanbul’da kış sezonunda farklı konsepti ile diğer mekanlarda bir tık ileride olan Cahide Palazzo şimdi de yaz sezonun merhaba demeye hazırlanıyor

11 Haziran Cumartesi Kenan Doğulu ile sezon finali yapacak olan mekan, eğlenceye yaz sezonunda Alaçatı’da devam edecek.

İstanbul’daki muhteşem açılışını Kenan Doğulu ile yapan Cahide Palazzo, sezon kapanışını da Kenan Doğulu ile gerçekleştirecek. Bu yılın en çok konuşulan eğlence adreslerinden olan mekan, cemiyet dünyasının da vazgeçilmezi…

18 Haziran’da Alaçatı’da yaza merhaba diyecek olan Cahide Palazzo, sürprizleriyle iddiasını Ege’de sürdürecek.