Funda Erkoç'la MAGAZİNMATİK

ACUN ILICALI'NIN MUTLU GÜNÜ!..

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla Ilıca, liseden mezun oldu.

Acun Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninden karelerini "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık… Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.." notuyla paylaştı.

Berksan “Dip”le Parlıyor!

''Berksan'' yeni şarkısı ''Dip'' ile sevenleriyle buluştu.

Pop müzik sektöründe birçok değerli sanatçıya verdiği hit şarkıların yanı sıra kendi hitlerine imza atan sanatçının yeni şarkısı “Dip” yaz aylarının vazgeçilmezi olacak.

Sözleri başarılı sanatçı “Berksan''a ait olan şarkının müziğinde ve iddialı düzenlemesinde ise Turaç Berkay Özer'in imzası yer alıyor.

Rap dünyasının son dönemdeki yıldızı parlayan ismi ve üstlenmiş olduğu prodüksiyon çalışmalarıyla büyük ses getiren ''Tepki''; ''Berksan''ın yeni şarkısı ''Dip''in klip yönetmenliğini üstlendi.

Klip Antalya Olimpos, Patara Çölü ve İstanbul olmak üzere 2 ayrı şehirde kalabalık bir ekip eşliğinde tamamlandı.

''Berksan''ın yeni projesi ''Dip'' ZG Müzik ve Dmc işbirliği ile tüm müzik platformlarında ve klibi NETD kanalında yayında!

BURCU ASLAN “ ÜLKEMİN TAŞI TOPRAĞI ALTIN”

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve dansçı Burcu Aslan, geçtiğimiz günlerde hem iş hem de tatil için gittiği Katar’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.



Katar'da iş görüşmesi yapan sanatçı, aynı zamanda tatil de yaparak Sealine çölünde ve Khor El Adaid'de çekilen fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.



Katar ile ilgili duygularını ifade eden Burcu Aslan:" Sealine çölüne gittik ve Arap müzikleri eşliğinde heyecan dolu bir safari yaptık. Orada gün doğumu izlemek eşsiz bir deneyimdi. Katar'la ilgili hafızama kazınan en güzel hatıra bu oldu. Araçlarla kum tepelerini aşarak deniz kenarına ulaştık. Huzur veren bir sessizlik ve sıcacık suyu olan bir deniz karşıladı bizi. Keyifli bir seyahatti ama kesinlikle bir Türkiye olamaz. Gerçekten bizim ülkemiz cennet, hayal ettiğimiz tüm deneyimler ülkemizde var kıymetini bilmek gerek. Kısacası ülkemin taşı toprağı altın." dedi.

HAKAN ESER İLE KIPIR KIPIR BİR YAZ!

Eğlence hayatının sevilen ismi Hakan Eser, yaz sezonuna iddialı bir çalışma ile girdi. Hakan Eser İlk albümü '' Nefesimde Ne Varsa'' dan sonra yeni single çalışması '' Oh Olsun'' ile bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor.

Uzun yıllar sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçı,yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde enerjisi yüksek kıpır kıpır bir şarkıyla müzik listelerini sallamaya geliyor!...

Hakan Eser’in Şarkı Dükkanı Müzik Prodüksiyon etiketiyle çıkan sözü ve müziği Hasan Hasanoğlu’na düzenlenmesi Oben Akın’a ait yeni single çalışması "Oh Olsun" yaz aylarınıza enerji getiriyor

Eser’in, bu iddialı çalışmasına kıpır kıpır birde klip çekildi… Beykoz 216 sahne de yönetmen Şaban Karabeli tarafından 10 saatte çekilen klip için şarkıcının sahnedeki eğlence ortamı oluşturuldu.

Müziğin dışında tekstil desinatörü de olan Hakan Eser,sanatçı ruhunu desenlerine taşırken,sahne çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

HİLAL ALTIN BABASI MERHUM SANATÇI HÜSEYİN ALTIN'IN İZİNDE

Müzik sektörünün yeni seslerinden olan Hilal Altın, ilk tekli çalışması "Sevmesini Bileceksin" isimli şarkısıyla müzikseverlere "Merhaba" dedi. Genç şarkıcının seslendirdiği, sözleri Hülya Kaya, müziği Mehmet Aslan ve aranjesi Ercan Bal'a ait olan "Sevmesini bileceksin" isimli cover eser, yepyeni aranjmanıyla Silvana müzik etiketiyle tüm digital platformlardaki yerini aldı.

Arabesk dünyasında 1980'li yıllara damgasını vuran rahmetli, usta sanatçı Hüseyin Altın’ın 1988 yılında seslendirdiği bu şarkı, aynı zamanda Hilal Altın'ın doğum yılı olması nedeniyle ilginç bi tesadüfü de yanında taşıyor.

Şarkıdaki ses rengi ve başarılı yorumuyla dikkat çeken Hilal Altın, bababasının izinden yürüyeceğini belirterek

Ben de kendisinden aldığım feyz ile slogan olacağına inandığım "Sevmesini bileceksin" şarkısıyla müzik dünyasına seslendim. Çok büyük bir heyecanla ve titizlikle güzel bir işe ekipce imza attık.Bir ilki yaşıyorum.Çok mutluyum" dedi

MÜGE ANLI EŞİNİ BULDU!...

Müge Anlı geçtiğimiz hafta bombayı patlattı!...

İşlediği konular, bulduğu kayıplar ve aydınlattığı cinayetler ile dikkat çeken Müge Anlı, özellikle aşk ve evlilik konularında sert söylemleri ile bilinir.

Ancak ne oldu ise oldu ve Müge Anlı’ya Eros’un oku değdi sanırım!...

Canlı yayında bir anda evleneceğini açıklayan Müge Anlı ,müstakbel eşinin İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nu da duyurdu.

Bu açıklama sosyal medyada gündeme otururken oldukça esprili yorumlarda yapılamaya başlandı

Bu evlilik Müge Anlı’yı biraz daha güçlendirecek bu kesin yeni sezonda Anlı, artık karşımıza hem evli bir kadın olarak çıkacak hem de suçluların iki kat korkulu rüyası olacak!...

OYUNCU SEDA TOSUN EVLENDİ!

Ünlü oyuncu Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Uzun zamandır birlikte olan ünlü çift birbirimiz olmadan yapamayacağımızın farkına vardığımızda nikah masasına oturduk ifadesinde bulundular.

Önceden planlanmış bir evlenme teklifi almadığını ve planlanmış durumlardan hoşlanmadığını dile getiren güzel oyuncu Seda Tosun, evde film izlerken evlenelim mi dedi, bende hemen tamam dedim, uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım doğaçlama birden olan daha romantik ve çekici geliyor vurgusunu yaptı.

Evliliğin kendisine uğurlu geleceğine de inandığını sözlerine ekleyen Seda Tosun “Nikahta keramet var derler büyüklerimiz, Eylül ayında DEDEMİN GÖZYAŞLARI isimli filmim vizyona giriyor ve bu yazda yeni film projem var, yeni şarkım için stüdyo çalışmalarım devam ediyor hemen ardından klip çalışmamı tamamlayacağım.

Yoğun bir iş süreci devam ederken daha çoğalacağa da benziyor ama aşk beklemez deyip işler daha yoğunlaşmadan evlendik” dedi. İlerleyen günlerde işler hafiflediğinde anne olmak istediğini de sözlerine ekleyen Seda Tosun, şimdiden annelik heyecanı sardı diyerek ileriye dönük heyecanını da paylaştı.

ZERRİN ÖZER NOKTAYI KOYDU!

90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kötü haberi verdi.

Ünlü sanatçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ile müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Zerrin Özer paylaşımında "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer" ifadelerini kullandı.