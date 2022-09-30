Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

SURVİVOR AŞIKLARI NİŞANLANDI

Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Evlilik teklifinden birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı.

Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Semramis Pekkan Yıllar Sonra Yeniden Diyor!....

Ajda Pekkan’ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, 70’li yıllara damgasını vuran sözü Fikret Şeneş’e müziği José Feliciano’ya ait “Bana Yalan Söylediler” şarkısını yeniden yorumladı.

ONErpm Türkiye ile anlaşan Pekkan, yeni projesini doğum gününde 30 Eylül Cuma günü dinleyicilerle buluşturacak.

54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yapan Pekkan, yeni projeleri için hazırlıklara başladı.

Semramis Pekkan tıpkı ablası gibi müzik kariyerini sürdürürken en son Hint asıllı İngiliz iş adamı Gulu Lalvani ile 1986 yılında evlendikten sonra müzik dünyasından elini eteğini çekmişti.

GÜLAY KAMAZ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!...

Cemiyet hayatının sevilen siması Gülay Kamaz yaz molasının ardından seyircisiyle buluşuyor

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gülay Kamaz, kısa bir yaz arasının ardından DreamTürk Tv’de seyircisiyle buluşacak.

Her hafta sonu güzellik, sağlık, kültür-sanat ve müzik alanında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan

Kamaz ve konukları, tv ekranlarından izleyecisinin kahvesine 1 Ekim’de yayınlanacak bölümüyle eşlik edecek.

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’nin ev sahiliği yaptığı Gülay Kamaz ile Hayata Dair programında Kamaz konukları ile beraber tadına doyulmaz bir sohbet gerçekleştiriyor.

1 Ekim’de yeni sezonun yayınlanacak ilk bölümünde konuk isimler Uzm. Dr. Ender Saraç ve Radyo Programcısı, Skeç yazarı Yasemin Şefik olacak.

Geçmiş Olsun Sinan Özen!...

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Sinan Özen, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. İki parmağının kırıldığını ve elinin alçıya alındığını belirten şarkıcı, şöyle konuştu:"Sevgili dostlar maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı iki kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim. Ortopedist Mehmet hocama, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler. En büyük üzüntüm sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu."

Takipçileri “Geçmiş olsun” mesajları ile Sinan Özen’e destek oldu.

En Güzelleri Bizde!...

Global site FillGap Dünyanın en güzel 10 müslüman kadını oylaması yaptı ve sonucunda Türkiye’den üç ünlü isim bu listede yer aldı…

Hande Erçel, global site FillGap tarafından yapılan ‘Dünyanın En Güzel 10 Müslüman Kadını’ listesinde 1. sırada yer aldı.

Listede Fahriye Evcen 2. sırada, Meryem Uzerli ise 7. sırada yer aldı.

EFSANE GERİ DÖNÜYOR!...KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLIYOR

Reytinglerin kralı Kurulu Osman dördüncü sezonu ile bomba gibi dönüyor!...

Yeni hikayesi, yeni dekorları ve güçlü oyuncu kadrosu ile 5 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara dönecek atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın dördüncü sezon afişi yayınlandı.

Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yeni sezon fragmanıbüyük ilgi gören ve tıklanma rekorları kıran 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte Osman Bey’e(Burak Özçivit) yeni sezonda kadroya dahil olan başarılı oyuncular Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya ve İpek Karapınar eşlik etti. Ayrıca görkemli afişte yer alan 1300’lü yılların İstanbul görüntüleri de dikkat çekti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı dizi 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında dördüncü sezonuna başlıyor!

BERGEN DİJİTAL PALTFORMDA!...

Bergen'in gösterileceği dijital platform en sonunda belli oldu. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi oyuncuların yer aldığı gişede rekorlar kıran Bergen filminin yayınlanacağı dijital platform muamma olmuştu.

Amazon mu? Disney Plus mı? satın alacak sorusu en sonunda netliğe kavuştu.

4 Mart 2022 tarihinde vizyona giren yapımcısı Orchestra Content olan senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı film Amazon Prime Video’da 7 Ekim’de yayınlanacak

Altın Kelebek’i Veto Ettiler!

48'inci Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için oylama heyecanı başladı ama aday olan isimlerden arka arkaya adaylıktan çekildim açıklamaları da gelmeye başladı…

Her kategoride çok fazla sayıda ve birbirinden alakasız adayın olması adaylar arasında memnuniyetsizlik yarattı…

Aralarında Armağan Çağlayan, Aslı Şafak, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Gripin gibi isimlerin olduğu adaylar yaptıkları yazılı açıklamalarla adaylık sürecinden çekildiklerini açıkladılar!...