Öztürk, Alanya Oba Stadı'nda oynanan Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de lider olarak yollarına devam ettiklerini belirten Öztürk, altı önemli maç daha oynayacaklarını ifade etti.

Öztürk, şampiyonluk yolunda en yakın takipçileri Fenerbahçe ile mücadelelerini güzel olarak nitelendirerek, "Yönetim kurulu olarak keyifle maçımızı seyrettik. Net bir skorla yolumuza devam ediyoruz. Umarım Galatasaray kazana kazana devam eder, biz de 105 puanla, rekor bir puanla şampiyon olur, beşinci yıldıza doğru son hamleyi yaparız diyoruz." dedi.

Kalan maçlarında Fenerbahçe'yle de karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, "Herkesin emeği kıymetli, alın teri kıymetli. Onun için rakibe saygı göstererek, kalan altı maçımızı da kazanıp, sezon sonunda taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Hedefimiz ve hayalimiz bu." diye konuştu.

Öztürk, son maça kadar şampiyonluk yarışının devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Hiçbir maçın kolay olmadığını vurgulayan Öztürk, "Bugün ilk devre çok zorlandık. Yani onun için bir tahmin yürütmek, müneccimlik olur. Önümüzdeki altı rakipten bir tanesi Fenerbahçe. Önümüzde Pendikspor var küme düşme hattında. Adana Demirspor, Konyaspor maçları var. Bunların hepsi kıymetli rakipler. Ümit ediyorum ki sezon sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Taraftarımızın sesini duyuyorsunuz. Hepimiz inandık. Bu inancın sonu bilsinler ki mutluluk olacak." değerlendirmesini yaptı.