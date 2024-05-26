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Takımlarının karşılaşmada attığı gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, şampiyon luk şarkıları söyledi. Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu. Meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

Galatasaray 'ın, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçı cep telefonları ve tabletlerden takip etti.

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