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73. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Bu dakikada korner atışından gelen topa sert vura Morte, meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-1

30. dakikada Kemen ile verkaça yapan Morte'nin kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda kaleci Ertaş Özbir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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