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51. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Ahmet Oğuz'un pasında, ceza sahasında topla buluşan Robert Muriç'in şutu kaleci Gianniotis kale alanında kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Bernardoni'de kaldı.

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