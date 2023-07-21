Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, Gaziantep'te Antep fıstığı alerjisinin arttığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tat, besin alerjisinin genellikle çocukluk döneminde başladığını ancak erişkinlik döneminde de artan sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Tat, besin alerjisinin her yaştan, ırktan ve sosyoekonomik düzeyden insanı etkileyebildiğini, bu nedenle tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini aktardı.

Erişkin dönemde alerjik reaksiyona neden olan gıdaların sıklıkla yer fıstığı, fıstık, kaju, ceviz, balık, kabuklu deniz ürünleri, şeftali ve süt olduğunu bildiren Tat, şunları kaydetti:

'Gaziantep'te, özellikle de bu bölgede Antep fıstığı alerjisini artan sıklıkla görmekteyiz. Ancak her türlü besin, besin alerjisine sebep olabilmektedir. Eğer bir kişide belirli bir besini tükettikten sonra kaşıntı, kabarıklık, nefes darlığı, ishal, tansiyon düşüklüğü, hatta bayılma gibi bir şikayet varsa bu kişilerin mutlaka alerji hekimi tarafından değerlendirilmek üzere başvurmalarını önermekteyiz. Bir kişi bir seferde çok sayıda besini birlikte tükettiği için besin alerjisi tanısı konulması zor olabilmekte ancak Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hem deri testleri hem de kan testlerini yaparak suçlu olan besini kolaylıkla bulabilmekteyiz. Eğer suçlu olan besin bulunup diyetten çıkarılmazsa sonraki dönemlerde suçlu besinin tüketilmesi ile çok ciddi, hayatı tehdit eden reaksiyonlar olabilmektedir. Bu nedenle belirtiğimiz şikayetleri olan hastaların besin alerjisi açısından değerlendirilmek üzere hastanemize başvurmalarını önermekteyiz.'

AA