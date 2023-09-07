İSTANBUL (AA)

Gaziosmanpaşa Belediyesince Yeşil'in Beşyüzevler Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan törene, ağabeyi Hüseyin Yeşil ve oğlu Ahmet Emin Yeşil ile AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı Recep Koral, Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Soylu, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, "Ayrı siyasi partilerdeydik ama dostluğumuz ve arkadaşlığımız hakikaten çok kıymetliydi. İlçemizde iyi yetişmiş bir insandı. Herkeste şahittir iyi bir ailenin evladıydı. Güzel hizmetler yapıyordu." ifadelerini kullandı.

Hasan Tahsin Usta da olay günü nikah daveti için aradığı Yeşil'in 15-20 dakika sonra geri döneceğim diyerek telefonu kapattığını belirterek, "15-20 dakika hiç bitmedi ve 15-20 dakika sonra şehit oldu. Hayat böyle acı gerçeklerle dolu. Allah onun mekanını cennet eylesin." dedi.

Dua edilmesinin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.