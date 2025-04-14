MERHABALAR!VEFA NEDİR DOSTLARIM!

VEFA GERÇEKTEN VİCDAN VE ADALET VE KARAKTER GEREKTİRİR.

2011 senesinde ANKARA BAROSU’NUN “YASA İZLEME ENSTİTÜSÜNÜ” 5 kişi ile başlayıp 200 kişiye çıkardım BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE…￼

Daha önce barolarda böyle bir enstitü yoktu ve örnek olduk TÜRKİYE’DE.

Akademisyenler ve Avukatlar birlikte çalıştılar.

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Yine 2011 senesinde 2 NİSAN’da KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ,TECAVÜZ ve İSTİSMARLARI önlemek, mağdurun elini tutmak, yanında olmak için “GELİNCİK PROJESİ’Nİ”başlattık.

KURUCU BAŞKAN YRD.NI YAPTIM,EĞİTİMLER,KİTAPÇIKLAR,BROŞÜRLER ÇIKARTTIK.

444 43 06 nolu telefonda 7 ay,7 gün 24 saat telefona baktım yönlendirme ile;

Öyle öyküler var ki;yüreğimde saklı açığa çıkmayacak şekilde.

ÜCRETSİZ İDİ BU HİZMETİM;ADLİ YARDIM PARA ÖDEMEYE BAŞLAYINCA TELEFON NÖBETİNİ BIRAKTIM…

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VEFA DEDİM yazımın başında…

ÇALIŞMAMI,ÖZVERİMİ,EMEĞİMİ bilenler aradı “GELİNCİK PROJESİ’NİN 14.KUTLAMA GÜNÜNDE…”

TEŞEKKÜR EDERİM sorumlu Yön.Kur.Üyesi Av.Aslı Koçak Arıhan;çok mutlu ettin beni VEFA ve İLGİN ile.

“GELİNCİK”YİNE BİR ÇOK MAĞDURUN ELİNİ TUTUYOR,UMUT DAĞITIYOR,YARDIM EDİYOR,BAŞARILARINA MUTLULUK KATIYOR…

Teşekkür ederim Ankara Barosu Başk.Sn.Mustafa Köroğlu…

Teşekkür ederim Türkiye Barolar Birliği Baş.Sn.Av.R.Erinç Sağkan…

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VEFA YAPIŞTIRICI MUTLULUK VAAT EDER; GELECEĞE KÖPRÜ KURAR SÜREKLİLİKLE;

ELBETTE “GELİNCİK PROJESİ’DE”GÜVENİLİR OLUR HER DAİM!

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Şiddetsiz,istismarsız,acısız-gözyaşısız günler dileği ile geleceğe ümitle…