Merhabalar sevgili dostlar,

Hikayesi olan yemekler serimize Dünyaca ünlü bir tatlı ile devam ediyoruz.

PAVLOVA-Beze bazlı genellikle krem şanti ve meyvelerle süslenerek bütün yada tekli olarak hazırlanan ve ''Hikayesi''olan yemeklerden birisidir.

Dönemin (1920'ler)en önemli balerinlerinden ANNA MATVEYEVNA PAVLOVA (1881-1931),1926 yılında Yeni Zelanda-Avustralya turnesine çıkar.

Kaldığı otelin şefi,PAVLOVA'nın otellerinde kalması şerefine yeni bir tatlı hazırlamak ister.

''Dans etmiyor adeta sahnede uçuyor''denilen balerinin,bembeyaz tütüsünden ,hafif kırılgan ve narin bir tatlı yapmaya karar verir.

Tatlının Fransız bezesine benzeyen tabanı,Pavlova'nın giydiği tütünün ana şeklini oluşturur.

Üzerinde ki krem şanti katmanı ise,tütünün üzerini kaplayan tül kumaşı temsil eder.

İlk yapılan tatlının süslemesinde kivi'ler kullanılır,çünkü balerinin o turnede giydiği tütünün üzerinde yeşil gül yaprakları vardır.

Ve bu yüzden tatlı kivilerle süslenir.

Tatlı o kadar çok beğenilir ki hem Yeni Zelenda da hemde Avustralya da Paskalya gibi önemli günlerde kurulan özel sofralarda baş köşede yerini alır.

Ve Yeni Zelenda-Avustralya'nın milli tatlısı olarak kabul edilir.

1920'lerden bu günlere hala popüleritesini koruyan, hafifliği,görüntüsü ve lezzeti ile sevilerek tüketilen bir tatlı olmaya da devam etmektedir.

Tüm Dünya da olduğu gibi Ülkemizde de süsleme de ,çeşitli meyveler kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bu Dünya da bir iz bırakmış ünlü balerin ''ANNA MATYEVEYNA PAVLOVA''anısına bu hafta bizlerde sevdiklerimiz için bu lezzetli tatlıyı hazırlıyalım.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..

MALZEMELER:

3 adet yumurta beyazı

80 gr Pudra şekeri

1 tatlı kaş.Mısır nişastası

1 yem,kaş,elma sirkesi

1 fiske tuz

HAZIRLANMASI:

Oda sıcaklığında yumurtalarının beyazlarını bir kaseye ayırın.

Mikser yardımıyla çırpmaya başlayın.

Tuzunu ekleyerek çırpmaya devam edin.

Azar azar pudra şekerini,arada da elma sirkesini ekleyin.

Kar haline gelmeye başlayınca nişasta ilave edin ve çırpın.

Mikser kabınızı ters çevirdiğinizde dökülmeyecek kıvama geldiğinde bezeniz olmuş demektir.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serin.

İsterseniz bir büyük olarak isterseniz tek porsiyonlar olacak şekilde ,yağlı kağıt üzerine çanak olacak şekilde sıkma torbası ile yerleştirin.

Bezenin yan kısımlarını bir spatula ile yukarı doğru çekerek düzeltin yada şekilli duy ile süsleyin.

Fırınınızı 100 derece de ısıtın ve takribi 60 dakika pişirin.

Fırını kapatın ve aralayarak soğumasını bekleyin.

KREMASI:

300 ml Krema

2 yem kaş Pudra şekeri

200 gr Labne peyniri

1 pak.Vanilya

SÜSLEMEK İÇİN.

Orman meyveleri

HAZIRLANMASI:

Kremayı mikser ile çırparak koyu kıvama getirin.

Başka bir kasede de labne peyniri ve pudra şekerini pürüzsüz olacak şekilde çırpın.

Kremaya ekleyin ve vanilya ilave edin,karıştırın.

Soğuyan çanak şeklinde ki bezenin orta kısmına kremayı yerleştirin.

Üzerini istediğiniz meyvelerle süsleyin.

Afiyet olsun.