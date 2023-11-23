Gaziantep

Bakan Bak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2. Gazi Oyunları'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Bak, spor şehri Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin tüm illerinde yaptıkları tesislerle spora en çok yatırım yapan ülkelerin başında olduklarını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Sporun içerisinden gelen, gençlerin ağabeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gaziantep yapılan yatırımlarla, ortaya konulan performansla spor şehri olma yönünde önemli adımlar atıyor. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kötü alışkanlıklarla mücadeledir. Buradan ailelere sesleniyorum, çocuklarınızın elinden tutun spor tesislerine götürün. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Düşünün bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Çevresine verdiği zarar, ailesine verdiği zarar var ve çevreyi huzursuz ediyor. Bir evde de bir çocuk var, spor yapıyor; başarılar elde ediyor, madalyalar kazanıyor, toplumda bir değer görüyor. İşte siz gençlere güzel bir örnek olarak 2. Gazi Oyunları'nda yaklaşık 20 branşta 118 kategoride 10 bin öğrencimiz mücadele edecek."

"Her alanda güçlü Türkiye geliyor"

Gaziantep'in spor şehri olma yolunda ilerleyeceğini aktaran Bakan Bak, Türkiye'nin ise spor ülkesi olma yolunda adım adım ilerleyeceğini ifade etti.

Bakan Bak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gazze'de çocuklar ağlamasın. Kudüs düşerse Mekke düşer. Zulme karşı durmamız lazım. Bebekler ölürken sessiz kalamayız, ses çıkarmamız lazım. Gazze'nin yanındayız. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'nin gençleriyle gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor. Bu Türkiye'nin geleceği de gençlerimizdir. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bölgesinde güçlü bir Türkiye var. Bunun teminatı da gençlerdir. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyoruz. 2. Gazi Oyunları'nın hayırlı olmasını diliyorum."

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise Gaziantep'in, spora yaptığı yatırımların önemli olduğunu dile getirdi.

Aynı yatırımları geleneksel sporlarda da yapacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gaziantep, geleneksel sporların güçlü şehirlerinden bir tanesi. Gaziantep'i yöneten büyüklere spora verdikleri önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güçlü olmak ve çok çalışmak durumundayız. Düzgün, disiplinli spor yapmak bunların aslında ilk adımıdır. Hayatımıza bunu kazandırdığımız zaman inanıyorum ki hem güçlü hem de çalışkan hem de hedeflerine ulaşan bireyler olabilirsiniz."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep'in spor şehri olduğunu, spor turizminden en çok payı almak istediklerini bunun için de gençlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de spor yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra organizasyonun açılış meşalesi sporcuların da katılımıyla yakıldı.

Bakan Bak ile protokol üyeleri daha sonra Şahinbey Millet Kütüphanesi ile Şahinbey Millet Camisi inşaat alanında incelemede bulundu.