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2021’nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası yaşandı

2021 yılının ilk 4 aylık diliminde, 108 bin 171 trafik kazası meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 538 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 59 bin 942 kişi ise yaralandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Mayıs 2021 Salı 10:21
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2021’nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası yaşandı

İSTANBUL, (DHA) -

4 AYDA 5 MİLYONDAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılının ilk 4 aylık diliminde ülke genelinde 108 bin 171 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 538 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 59 bin 942 kişi ise yaralandı. Sadece n0isan ayında meydana gelen trafik kazası ise 26 bin 203 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının geneline bakıldığında, kazaların en çok yandan çarpma şeklinde olduğu görülürken, 44 bin 278 kaza sürücü hatasından kaynaklandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılında toplam 5 milyon 419 bin 892 ceza kesildiği saptandı.


Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, sadece nisan ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 13 haber yansıdığı tespit edildi. 2021 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise basında 5 bin 271 habere konu, online mecrada ise 15 binden fazla yansıma bulduğu kaydedildi.

DHA

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