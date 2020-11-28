Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
450.327
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.4300
EURO
9.3377
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Son Dakika
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
6 bakan TOBB üyeleriyle bir araya geliyor
Son Dakika
6 bakan TOBB üyeleriyle bir...

240 adet sahte Osmanlı sikkesini, 25 bin liraya satarak dolandırdılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 240 adet sahte Osmanlı sikkesini 25 bin TL’ye satan 7 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2020 Cumartesi 15:31
0 Okunma
240 adet sahte Osmanlı sikkesini, 25 bin liraya satarak dolandırdılar

Edremit ilçesinde yaşayan Mustafa A.'yı (23), 24 Kasım Salı günü, cep telefonundan arayan şüpheliler, yaptıkları kazıda küp dolusu Osmanlı sikkesi bulduklarını ve uygun fiyata satacaklarını söyledi. Dolandırıcılar, buluştukları Mustafa A.’ya buldukları sikkelerden birini kuyumcuda bozdurarak paraya çevirdiklerini belirtip, güven kazandı. Sahte 240 Osmanlı sikkesini 25 bin TL'ye Mustafa A.’ya sattı.

Sikkelerin sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Mustafa A. da Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobil ile adreslerini belirledi. Akçay İkizçay Mahallesi 3078 Sokak'ta bulunan adresi takibe alan polis ekipleri, Sait D. (36), Mahmut D. (39), Halil K. (53), Orhan G. (24), Osman Ö. (19), Ayhan G. (61) ve İlyas T.’yi (35) eve girmek üzereyken yakaladı. Sait D., Mahmut D., Halil K., Orhan G. ve Osman Ö. gözaltına alındı.

Ev ve otomobilde yapılan aramada sahte 352 Osmanlı sikkesi, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 11 telefon, 3500 TL ve adres ile isim listesi bulunan dokümanlar ele geçirildi.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osmanlı SikkesiSikke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yılların arkadaşı, celladı olmuş oğlumun'
'Yılların arkadaşı, celladı olmuş oğlumun'
20 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
20 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi
Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans