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4 ilde sahte 'engelli raporu' operasyonu: 21 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayıp, kamuyu yaklaşık 250 bin lira zarara uğratan şebekeye yönelik operasyonda tamamı hastane çalışanı 21 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Haziran 2021 Salı 11:18
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4 ilde sahte 'engelli raporu' operasyonu: 21 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kamu hastanelerinde çalışan güvenlik görevlisi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin, hastaneye gelen vatandaşları sahte epikriz raporları düzenleyerek, sağlık kuruluna sokup engelli raporu çıkardığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin, gerçekte diyabet ve kalp hastalığı olan kişilerin kanlarını, hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri, hasta olmayan kişileri düzenledikleri sahte epikrizler ile anjiyo, kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları saptandı. Liderliğini kamu hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan A.A.'nın yaptığı suç örgütünün, tamamının hastanede hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, kayıt işlemi yapan memurlardan oluştuğu tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonrası Ankara merkezli İstanbul, Antalya ve Karaman'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

KAMUYU 250 BİN LİRA ZARARA UĞRATTILAR 

Ayrıca söz konusu şebeke aracılığıyla engelli raporu alan bazı kişilerin, tekrar yapılan muayenesinde herhangi bir engellerinin olmadığı belirlendi. Bu kişiler hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, sahte evraklarla engelli raporu çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağladıkları ve böylece Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da zarara uğrattıkları saptandı. Rapor başına en az 20 bin lira alan şebekenin yaklaşık 400 bin lira vurgun yaptığı ve devleti ise yaklaşık 250 bin lira zarara uğrattıkları ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahteRaporEngelli Raporu
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