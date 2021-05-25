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59 ilde 574 şüpheliye kenevir operasyonu

Ankara'daki operasyonda bir evde yapay serada kenevir yetiştirildiği belirlendi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Mayıs 2021 Salı 09:50
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59 ilde 574 şüpheliye kenevir operasyonu

59 ilde 574 şüpheliye kenevir operasyonu

ANKARA, (DHA)

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) kapalı alanda esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şüphelinin yakalanması için 59 ilde 630 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara'daki operasyonda bir evde yapay serada kenevir yetiştirildiği belirlendi.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda ülke genelinde kapalı alanda yasa dışı esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir itkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 59 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Belirlenen 630 adrese yönelik yapılan operasyonda 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik detektör köpeği görev aldı.

ANKARA'DA ŞAFAK BASKINI

59 il arasında Ankara da yer aldı. Narkotik ekipleri şafak vakti Başkent'te belirlenen adreslere baskın yaptı. Bazı evlerin kapıları çilingir ile bazıları da kırılarak açıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda evler didik didik arandı. Bir evin odasında yapay sera kurularak kenevir yetiştirilidiği belirlendi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi olan seradaki kenevirlere el konuldu. Bazı evlerde ise saksıların içinde kenevir yetiştirildiği saptandı. Yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu da ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

3 BİN 644 PERSONEL KATILDI

EGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülkemiz genelinde yasadışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs tespit edilmiştir.

Esrar elde etmek maksatlı yasadışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik dedektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOperasyonKenevirYapay SeraEGMYeni Çağrı
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