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Adana Kapalı Cezaevi'nde yangın

ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 08:57
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Adana Kapalı Cezaevi'nde yangın

Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı sok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.

3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 22.10.2020 08:59
Anahtar Kelimeler:
AdanaCezaeviYangın
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