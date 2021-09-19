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Adana merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 11:47
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Adana merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı


ADANA (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu kaçak göçmenlerin organizatörlerce 600 ile 2 bin dolar ücretler karşılığında farklı illere götürüldüğü tespit edildi. 15 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatörleri yakalamak için 15 Eylül'de Adana, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ceyhan ilçesinde kaçak göçmenlerin saklandığı evde yapılan aramada ise göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 445 lira, 2 bin 200 dolar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaGöçmenKaçakçıOperasyonGözaltı
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