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Anamur Tapu Müdürlüğü'nde 9 kişi karantinaya alındı

MERSİN'in Anamur içesinde 12 kişinin çalıştığı Tapu Müdürlüğü'nde bir kişinin koronavirüse yakalanması üzerine, temaslı olduğu belirlenen 8 kişi de karantinaya alındı. Müdürlükte bir danışman ve müdür yardımcısı ile 2 görevli hizmet veriyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:42
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Anamur Tapu Müdürlüğü'nde 9 kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışını yüzde 50 olarak açıkladığı Mersin'de yoğunluk haritası ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renge büründü. Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının en fazla olduğu 5 ilden biri olarak açıkladığı Mersin'de artışlar Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Harita son iki haftada kentin neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renk ile kaplandı. Özellikle kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Erdemli ilçeleri yüksek risk altında. Diğer ilçeler de yine harita kırmızıya dönerken, virüs Anamur İlçe Tapu Müdürlüğü çalışanlarını da vurdu.

12 kişinin çalıştığı Anamur Tapu Müdürlüğü’nde bir kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle 8 çalışan da temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Bunun üzerine kurum, bir danışman ve müdür yardımcısının yanı sıra iki görevli ile hizmet vermeye başladı. Karantina uygulaması ile Tapu Müdürlüğü boşalırken, görevliler, koronavirüs nedeniyle bu durumun oluştuğunu dile getirdi. Tapuda iki kişinin çalıştığını dile getiren görevliler, bunlardan birisinin icra takibini, diğerinin ise vatandaşın günlük taleplerini yerine getirdiğini ifade etti.

Görevlilerden Süleyman Solak, "Şu anda dairemizde bir tane koronalı arkadaş var, ondan dolayı diğer arkadaşlarımızın da temas ettiği düşünülerek, onlar karantina altına alındılar" dedi. 

BAKAN KOCA UYARDI

Bu arada Mersin'in yüksek risk altında olduğu uyarısını yapan Bakan Koca,  ise "Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır" ifadelerine yer vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinAnamurTapu MüdürlüğüKoronavirüsPandemiCovid19
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