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Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı

Ardahan'ı geçen günlerde istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 10:32
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Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı

Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı. Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları tedirgin etti. 3- 4 gün devam eden karga istilası sona erince vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaklaşık bir aydır sessizliğe bürünen Ardahan'da karga istilası dün yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kargalar, şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü. Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik tellerine ve ağaçlara kondu. Çatılar ve ağaçlar kargalardan görünmez oldu. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde uçtu.

'KARDA YUVALARI ISLANDI'

Gece saatlerindeki karga popülasyonundaki büyük artışı kar yağışına bağlayan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, gece ani ve sulu başlayan kar yağışı nedeniyle açık alanlarda yuva yaptıklarından dolayı hayvanların yuvaları kar ile doldu. Karda yuvalarının zemini ıslandı. Dolayısıyla kargalar toplu olarak yuvalarını terk edip, toplandı. Daha sonra düşen vücut ısılarını korumak için ve ısınmak için bir araya gelerek geceyi bu şekilde geçirdiler. Olay aslında yağan kar nedeniyle ıslanan yuvalarına adaptasyondan başka bir şey değil” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanKarga
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