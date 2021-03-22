Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti

Olay, Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yıldırım ile 3 arkadaşı piknik için bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Yusuf Yıldırım, piknik yaptıkları sırada yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak çevreye rastgele ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etti.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Yusuf Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri A.Y. ile diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.