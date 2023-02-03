Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirterek, "Bugün itibarıyla tüneli tamı tamına 100 milyon aracın kullandığı bilgisini sizlerle paylaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını denizin altından birbirine bağlama sevdasının, 1860 yılında Sultan Abdülmecit'in proje hazırlatmasıyla başladığını hatırlattı.

O günden sonra bir hayal olarak görülen bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçeğe döndüğünü, Marmaray ve Avrasya Tüneli ile iki kıtanın birbirine bağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, her iki eserin de ulaştırma alanında dünyanın en önemli ve başarılı mühendislik projeleri olarak tarihteki yerlerini aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Şunun altını bir kez daha önemle çizmek isterim ki; Avrasya Tüneli, dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin eseridir." dedi.

İki kıta arası yolcuğu 5 dakikaya düşürdü

Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli hakkında bilgiler verirken, temeli 26 Şubat 2011'de atılan projenin 20 Aralık 2016'da hizmete açıldığını hatırlattı.

Tünelin sağladığı kolaylıklara değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmete girdiği ilk günden itibaren uluslararası saygın kuruluşlardan sayısız ödül alan Avrasya Tüneli ile İstanbul, doğal güzelliğini ve silüetini hiç etkilemeyen, ekolojik dengeleri gözeten, deniz yaşamına zarar vermeyen, çevre dostu bir ulaşım altyapısına kavuştu. İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısaltarak Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indirdi. Her gün on binlerce İstanbulluyu bir kıtadan diğerine taşıyor. Bazı çevreler, bu projeyi imkansız bir hayal olarak gördü. Hele hele tek kuruş kamu kaynağı kullanmadan bu projenin tamamlanacağına hiçbiri inanmıyordu. Onların planlamadan, hizmetten anlamadığını zaten biliyorduk da milletimize sunulan hizmete de bu kadar düşmanlık etmelerine şaşırdık doğrusu."

"Kuru gürültüyle gerçekleri karartamayacaklar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin, yap-işlet-devret (YİD) projelerinin en önemli ve güzel örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını bildirdi.

Milletin hazinesine ve ülkenin altyapısına en değerli katkıları sunan YİD projelerinin faydalarına işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar, kuru gürültüyle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışsalar da bu gerçekleri karartamayacaklar. Muhalefet partileri nedense bu YİD projelerini bir türlü anlayamadılar. Bu projeleri sadece inşaat maliyetinden yola çıkarak hesaplamak gibi bir hata içerisindeler. Yatırımın toplam maliyetini yalnızca inşaat maliyeti ile değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı, finansmanı ile birlikte maliyet hesaplanmakta. Ayrıca, bu projelerin işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılmış̧ olarak kamuya devri yapılacaktır."

Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarda 2024'te elde edilecek gelir ile giderlerin dengeleneceğini, 2025'te gelirlerin ödemelerin üzerinde olacağını söyledi.

"6 yılda maliyetini karşıladı"

Adil Karaismailoğlu, geçen yıl Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 93'ünü otomobillerin, yüzde 6'sını minibüslerin ve yüzde 1'ini motosikletlerin oluşturduğunu belirterek, 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden senenin geriye kalanında 256 bin 264 motosikletin geçtiğini bildirdi.

Avrasya Tüneli'nin zaman, yakıt, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde kullanıcıya ortalama 196 TL'lik kazanç sağladığını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanlara anlatsınlar lütfen."

Ocak ayının ikinci yarısında garanti araç sayısı aşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık'ta 74 bin 210 olduğunu belirterek, "Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti." diye konuştu.

Avrasya Tüneli'nin ulaşımda sağladığı zaman avantajlarına değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tünel içinde arıza, kaza gibi durumlar yaşayan kişiler üzerinde gerçekleştirilen memnuniyet anketinde, sürücülerin verilen hizmetten memnun kalma oranı 2022 yılında ortalama yüzde 99,5 olarak tespit edildi. Ayrıca, tünel operasyonlarında tüketilen elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına destek olundu. İşletme faaliyetlerindeki karbon ayak izi denkleştirilerek karbon nötr proje olma hedefine de ulaşılmıştır."

Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Avrasya Tüneli'ni tam 100 milyon aracın kullandığını ve bunun haklı gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade ederek, "6 yıldır vatandaşlarımızın yolunu ve seyahat süresini kısaltan, güvenliğini ve konforunu artıran dünyanın en önemli mühendislik projelerinden biri olan Avrasya Tüneli İstanbul'a, ülkemize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir." dedi.

100 milyonuncu araç sürücüsüne Bakan Karaismailoğlu'ndan çiçek ve hediye

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndaki girişinde 100 milyonuncu aracın geçişini bekledi.

Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförü ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kendisine çiçek ve hediye verdi.

Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin, kullanıcıların hayatına çok fazla katkı sunduğunu ifade ederek, 6 yılda yapım maliyetini karşıladığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Mühendislik alanında Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteren çok kıymetli bir iş. Burası onlarca yıl ülkemize hizmet edecek ve İstanbul'un trafiğine nefes aldırmaya devam edecek." diye konuştu.

Araç sürücüsü Sercan İnal da tüneli açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık." dedi.

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu'nun araç sürücüsü Sercan İnal'a tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye ettiği bildirildi.