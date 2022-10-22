'Avrupa KÄ±zlar Bilgisayar OlimpiyatÄ±'nda TÃ¼rkiye ilk kez altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldu

TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu'nun (TÃœBÄ°TAK) ev sahipliÄŸinde 16-23 Ekim tarihlerinde Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen Avrupa KÄ±zlar Bilgisayar OlimpiyatÄ±'na (The European Girls' Olympiad in Informatics-EGOI) 44 Ã¼lkeden 160 kÄ±z Ã¶ÄŸrenci ve eÄŸitmenlerle birlikte 300 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. UluslararasÄ± olimpiyatta TÃ¼rkiye'yi 8 Ã¶ÄŸrenciden oluÅŸan milli takÄ±m temsil etti. Avrupa KÄ±zlar Bilgisayar OlimpiyatÄ±'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bugÃ¼n dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Hasan Mandal, Antalya Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, AKÂ Parti Genel Merkez KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe KeÅŸir, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ethem TaÅŸ, AKÂ Parti Milletvekili Kemal Ã‡elik, Akdeniz Ãœniversitesi (AÃœ) RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ã–zlenen Ã–zkan, Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Hakan TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ ve AÃœ Antalya Teknokent Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Yavuz katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende, TÃ¼rkiyeâ€™nin 1 altÄ±n 1 de gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rk halk oyunlarÄ± gÃ¶sterilerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±, 'Avrupa KÄ±zlar Bilgisayar OlimpiyatÄ±' Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde, Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶dÃ¼llerini, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank'Ä±n elinden aldÄ±.

AMAÃ‡, BÄ°LÄ°ME TEÅžVÄ°K

TÃ¶renin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, "GeÃ§en yÄ±l, bu olimpiyat ilk olarak Ä°sviÃ§re tarafÄ±ndan Ã§evrim iÃ§i olarak gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu yÄ±l bu organizasyonu yerinde aÄŸÄ±rladÄ±k ve hepsini bir arada yaÅŸamaktan bÃ¼yÃ¼k heyecan duyduk. FarklÄ± yetenek, kÃ¼ltÃ¼r ve kimliÄŸin bu organizasyonu daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getirdiÄŸine inanÄ±yoruz" dedi.

Bakan Varank, "Bu olimpiyat sayesinde amacÄ±mÄ±z daha fazla kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±, bilgisayar bilimlerini keÅŸfetmeye teÅŸvik etmek, onlara benzer dÃ¼ÅŸÃ¼nen kÄ±zlardan oluÅŸan bir aÄŸ kurma fÄ±rsatÄ± vermek, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel alÄ±ÅŸveriÅŸi desteklemek ve diÄŸer kÄ±zlar iÃ§in rol modeller yaratmak. KÄ±zlarÄ± sadece iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lmaya hazÄ±rlamÄ±yoruz, onlarÄ± liderlik etmeye, geliÅŸmeye ve dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye hazÄ±rlÄ±yoruz. Teknoloji konusunda bilgili genÃ§lerin bilgisayar bilimlerine olan ilgilerini derinleÅŸtirmeleri ve onlarÄ± eÄŸlendirmeleri iÃ§in bir platform saÄŸlÄ±yoruz. UmarÄ±m bu olimpiyat genÃ§ler ve dÃ¼nya iÃ§in faydalÄ± sonuÃ§lar verir" diye konuÅŸtu.

'BAKANLIK OLARAK OLUMLU ATMOSFER YARATIYORUZ'

Ekonomik ve sosyal kalkÄ±nmanÄ±n tamamen bilim ve teknolojinin sÃ¼rekli ilerlemesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirten Bakan Varank, bilim insanlarÄ±nÄ±n genÃ§ken yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n zirvesinde olduklarÄ±nÄ± ve derin etkileri olan Ã§ok sayÄ±da bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmaya katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Bakan Varank, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi sÃ¼rekli geliÅŸtirerek, seÃ§kin genÃ§ bilim adamlarÄ±nÄ± yetiÅŸtiriyor ve geliÅŸimleri iÃ§in olumlu bir atmosfer yaratÄ±yoruz. GenÃ§lerin bilimsel hedeflerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in eÄŸitim politikalarÄ± uyguluyor, araÅŸtÄ±rma burslarÄ± daÄŸÄ±tÄ±yor, Ã¶zel programlar ve ulusal bilim olimpiyatlarÄ± dÃ¼zenliyoruz. Ã–ÄŸrencilerimizi temel bilimlerle uÄŸraÅŸmaya, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yÃ¶n vermeye ve bu alanlardaki geliÅŸimlerine katkÄ±da bulunmaya teÅŸvik ediyoruz. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi, kutup araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve uzay araÅŸtÄ±rmalarÄ± gibi insanlÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k zorluklarla mÃ¼cadele etmek iÃ§in genÃ§ bilim insanlarÄ±nÄ± destekliyoruz."

TÃœRKÄ°YE'YE 1 BRONZ, 1 ALTIN MADALYA

KÄ±zlar Bilgisayar OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n yeni baÅŸlayan bir kategori olduÄŸunu belirten Bakan Varank, "Biz bu kategoriye 2'nci yÄ±lÄ±nda ev sahipliÄŸi yaptÄ±k. Misafirlerimizi burada en gÃ¼zel ÅŸekilde aÄŸÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–ÄŸrencilerimizin bu yarÄ±ÅŸmanÄ±n 2'nci senesinde 1 altÄ±n ve 1 bronz madalya almÄ±ÅŸ olmalarÄ±, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n burada temsil edilmiÅŸ olmasÄ± bizi gerÃ§ekten memnun etti. Ä°lk defa bu kategoride altÄ±n madalya kazanÄ±yoruz. Ã–ÄŸrencilerimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÃœBÄ°TAK baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§ok gÃ¼zel iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼rler. Biz herkesi tekrar Antalya'ya, TÃ¼rkiye'ye bekliyoruz" dedi.

TÃ¼rkiye'de bu alanda ilk kez altÄ±n madalya kazanan Duru Ã–zer, arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Mutluyum. Kendimi gururlu hissediyorum. ArkadaÅŸlarÄ±mla beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Onlar da gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu alanda kadÄ±nlara ihtiyaÃ§ var, o yÃ¼zden bÃ¶yle bir baÅŸarÄ± almak beni gururlandÄ±rÄ±yor. KahramanmaraÅŸ TOBB Fen Lisesi'nde okuyorum. 11'inci sÄ±nÄ±fÄ±m. Hedefim dÃ¼nyaya faydalÄ± olabilmek iÃ§in bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸi okumak istiyorum. DÃ¼nyayÄ± ileriye taÅŸÄ±mak istiyorum" diye konuÅŸtu.

Programda, Ã¶dÃ¼llerin ardÄ±ndan, 2023 yÄ±lÄ±nda Ä°sveÃ§'teki olimpiyat iÃ§in bayrak teslim tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.