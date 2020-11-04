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Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:03
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Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınDepremKuşadası
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