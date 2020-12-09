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Aydın’da korkutan alışveriş

AYDIN'da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita  kırmızıya dönmesine rağmen Efeler ilçesinde, halk pazarında alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadğı görüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:44
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Aydın’da korkutan alışveriş

İl genelinde koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarı  ve denetimler devam ederken bazı vatandaşlar çarşı, pazara çıkarak alış veriş yaptı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısında artış olduğunu belirtmesine rağmen, vatandaşların pazarlarda sosyal mesefa kurallarına uymadıkları görüldü. Pazar girişinde ise koronavirüs salgınına karşı alınan tek önlem, gelenlere belediye görevlisinin ellerine dezenfekte sıkması oldu. Aydın'da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita neredeyse tamamıyla kırmızıya dönmesine rağmen alınan önlemlerin halkta, yeterli karşılığı bulmamasına ilgililer tepki gösteriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKoronavirüsPandemiCovid19HESPazarAlışveriş
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