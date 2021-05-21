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Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma 10:17
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Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AyvalıkFırtınaTekneDeniz
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