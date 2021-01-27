Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Azerbaycanlı gemici Farman İsmayilov'un cenazesi, THY'nin Librevil-İstanbul seferini yapan TK-589 sefer sayılı uçuşuyla saat 04.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indirilen cenaze yine THY'nin TK-332 sefer sayılı İstanbul-Bakü uçağına yüklendi. Farman İsmayilov'un cenazesini taşıyan uçak 07.25'de İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye hareket etti.
'MOZART'A KORSAN SALDIRISI
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycanlı gemici Farman İsmayilov ise öldürülmüştü.
DHA