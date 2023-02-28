Bakan Akar'dan enkazdan 326 canı çıkaran Mehmetçiğe tebrik ziyareti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a gelen Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29 arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama kurtarma timleri, deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi, toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İnsani Yardım Tugayı Komutanlığı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu personelini ziyaret etti.

Antakya'daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay'a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akar, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden "Pamel" ve "Pazı" olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleri ile de yakından ilgilendi.

Depremin ardından 24 kişiyi enkaz altından kurtaran personeli, kahramanlıkları ve fedakarlıklarından dolayı tebrik eden Hulusi Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, büyük bir felaketle karşılaşıldığını belirterek, "Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak." diye konuştu.