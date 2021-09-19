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Bakan Karaismailoğlu: PTTBank'ta, pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTBank'ta, Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldığını açıkladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:35
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Bakan Karaismailoğlu: PTTBank'ta, pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

ANKARA, (DHA)

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 4 bin 473 şubesi bulunan PTTBank'ın, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde aldığı önlemlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet veren PTTBank'ta, Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldı. Bu yılın 8 aylık döneminde de yapılan işlem sayısı 226 milyona ulaştı. Salgın döneminde yardımların evlere dağıtılmasında sahadaki ekipler de seferber edildi. 5 milyon 373 bini aşkın haneye, 4.7 milyar TL yardım elden teslim edildi. Aynı dönemde toplam 36 milyon 833 bin adet yardım ödemesi yapılırken, ödeme tutarı 28 milyar lira oldu."

PTT'nin ödemelerin yanı sıra bankacılık hizmetlerinde de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTTkart sayısının 6.6 milyon adete ulaştığını, HGS müşteri sayısının da 15 milyona dayandığını bildirdi.

DHA

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