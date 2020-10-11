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Bakan Kurum: Hatay'da hasar tespit çalışmaları başladı 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  Hatay'daki yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, ''Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD’ımız sahada her türlü çalışmayı yapıyor. Yine Bakanlığımızın da hasar tespit ekipleri sahada. Tespitlerden sonra inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatay’ımızdaki yangında da devletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı yapacağız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 17:21
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Bakan Kurum: Hatay'da hasar tespit çalışmaları başladı 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da ilk olarak İttifak Holding Konyaspor'u ziyaret etti. Ardından da beraberindeki heyetle birlikte bisiklet kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet kullandı. Daha sonra basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Azerbaycan halkının mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, ateşkese rağmen sivillerin üzerine bomba atan Ermenistan’ı kınadığını kaydetti.

Hatay'daki yangına değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: 

'HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK'

''Tüm Hatay’a geçmiş olsun diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD’ımız sahada her türlü çalışmayı yapıyor. Yine Bakanlığımızın da hasar tespit ekipleri sahada. Tespitlerden sonra inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatay’ımızdaki yangında da devletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı yapacağız.''

Bisiklet kullanımını teşvik etmek için bugün pedal çevirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, ''Şu an 81 ilde devam eden projelerimiz var. Bu projelerimiz içinde bisiklet yolları var. 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var. Yeşil yollarıyla bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlarımızı, millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak bu proje, bizim için hayati önem taşıyor. Bu noktadaki çalışmalarımızı bin 600 kilometreden oluşan kıyı güzergahımızda tarihi, kültürel, doğal alanlarımızın birbirine bağlanmasını sağlayacağız. Buna ilişkin yerel yönetimlerimizle iş birliği halinde projelerimizi yürütüyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmaktır. Edirne’den giren bir vatandaşımızın Hakkari’ye kadar hem bu doğal alanlarımızı hem kültürel alanlarımızı görmesini sağlayacak hem de şehirlerimizin en önemli lokasyonlarını birbirine entegre edecek bisiklet yolları projemizi inşallah yapıyoruz" diye, konuştu.

'KONYA DÜNYADA EN ÇOK BİSİKLET YOLUNA SAHİP BİR ŞEHİR'

Bakan Kurum, Konya'nın 550 kilometre bisiklet yoluyla dünyada en çok bisiklet yoluna sahip bir şehir olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'yle 'Bisiklet Master Planı' hazırladıklarını söyledi. Kurum, ''Bisiklete binen vatandaşlarımız yolun diğer tarafından bu tarafına güvenli bir şekilde araçların üzerinden bu köprüyle geçebiliyor. Aynı şekilde bisiklet tramvaylarımız var. Bisiklet tramvayında da bisiklete binen vatandaşlarımız bisikletlerini yanlarına almak suretiyle bir başka ulaşım noktasına gidebiliyor. Salgın döneminde bunu daha iyi gördük. Ülkemizin her yerinde bisiklete binmeyi artırmak durumundayız. Bu noktadaki alt yapıyı da yerel yönetimlerimiz, bakanlığımızın vereceği tüm desteklerle artıracağız'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumBakanHatayOrmanYangın
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