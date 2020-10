Bakan Kurum: Hatay'da hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, ''Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD’ımız sahada her türlü çalışmayı yapıyor. Yine Bakanlığımızın da hasar tespit ekipleri sahada. Tespitlerden sonra inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatay’ımızdaki yangında da devletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı yapacağız" dedi.