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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

BURSA’nın Gürsu ilçesinde, sebze ve meyvelerin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Eylül 2020 Salı 09:28
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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi yakınlarındaki soğuk hava deposunda, saat 21.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş çaplı önlem alırken, alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına depo çalışanları da destek verdi. 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ederken, soğuk hava deposunun bahçesinde bulunan malzemeler ise kullanılmaz hale geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaDepoYangın
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