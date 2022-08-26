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Büyük Taaruz’un 100. yılı ‘Zafer Ultra Maratonu’ ile kutlanacak

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz‘un 100. yıl dönümü ‘Zafer Ultra Maratonu’ ile kutlanacak. Nef Vakfı öncülüğünde 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlayacak olan maraton, Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de, Büyük Taarruz ’un zaferle sona erdiği Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak.

26 Ağustos 2022 Cuma 13:55
Büyük Taaruz’un 100. yılı ‘Zafer Ultra Maratonu’ ile kutlanacak

Milli Mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan Zafer Ultra Maratonu, Nef Vakfı aracılığı ile şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek sağlayacak.

MARATONUN GELİRLERİ ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE AKTARILACAK

Dünyanın her köşesinden katılımın olabileceği Zafer Ultra Maratonu Sanal Koşusu ile toplanan bağışlar ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimine harcanacak. 5 gün sürecek ultra maraton boyunca rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin Milli Mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar. İskender Paydaş’la Zafere Doğru konserinin ardından 300 kilometrelik uzunluğu ile 5 şehirden geçecek Nef Zafer Ultra Maratonu koşucuları Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının rotasında koşarak bu anlamlı zaferi kutlayacak.

SANAL KOŞU İLE ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA DESTEK KAMPANYASI

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Hedef, yer fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak. Sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.

Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonAfyonkarahisarKocatepeKurtuluş SavaşıBüyük TaarruzBüyük Taaruzun 100. YılıZafer Ultra Maratonu
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