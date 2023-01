Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, tünelin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Amasya'nın Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan ve oradan sınırlara kadar uzanan yol güzergahlarının önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin her şehri gibi son 20 yılda hızla gelişen Amasya'nın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlattıkları kara yolu projesinin en önemli bölümlerinden birinin de bu tünel olduğunu söyledi.

Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 köprünün de yer aldığını anımsatan Erdoğan, keskin virajları sebebiyle yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen, eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde artık vatandaşların bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerini bildirdi.

- "Vakit ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak"

"Özellikle kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük bir anlama sahiptir" diyen Erdoğan, sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak projeyi, 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerine kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz." diye konuştu.

Geride kalan 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttükleri eser ve hizmet siyasetlerinin en somut örneklerinin, bu yatırımlar olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizin 81 şehrinin tamamı altyapı yatırımlarımızın katkısıyla üretim ve istihdamda katettiği mesafe sayesinde ihracat yapabilir hale gelmiştir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların özellikle meyvelerini her alanda toplamaya başladık. İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin, imkanlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor."

- "Ne kadar doğru iş yaptığımızı tekrar tekrar görebiliyoruz"

Kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkenin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde kullanabilme imkanına kavuşacağız. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyilelerine şahit oldukça hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı tekrar tekrar görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına milletle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi salgınla, savaşla, krizle kökünden sarsılırken ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret gösterdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek, bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke konumuna yükseldik.

Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik, şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıptayla takip ediliyoruz. Bu sürecin en kritik noktasında ülkemizi yeni vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. İnşallah pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Rabb'imizin yardımı ve milletimizin desteğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum."

- "Ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz"

Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviyenin kendilerini sevindirdiği kadar üzerlerine yeni sorumluluklar da yüklediğini vurgulayan Erdoğan, "Evvela ülkemizin büyük fedakarlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücünü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, ardından da ilk sıralara doğru yükselmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Aksi takdirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı bilimde, teknolojide, araştırma geliştirmede sürdürmedikçe, evlatlarımızı değerlerimizle yoğurarak yetiştirmedikçe bu hedefi yakalayamayız. İşte bunun için önümüzdeki dönemde bilim ve teknolojiyi hem de değerler eğitimini, medeniyet ve kültür bilincini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın sembolü haline getirdik. Aynı şekilde 2053 ve 2071 tarihlerini, Türkiye Yüzyılı'nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. Açılışını yaptığımız tünel gibi projeleri, bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlama vesilesi olarak görüyoruz."

Açılışı yapılan tünelin, bağlantı yollarının, köprülerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, alandakiler kurdele keserek tünelin açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış sırasında, "Her zaman söylüyoruz; yol medeniyettir. Medeniyet yolumuz, medeni dünyanın güçlü ülkesi Türkiye'nin şehzadeler şehri Amasya'ya hayırlı olsun." diye konuştu.