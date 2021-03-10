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Damdan düşen kadın hayatını kaybetti

ADANA’da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hammadi’nin sezaryenle alınan ve nefes almadığı belirlenen kız bebeğinin, doktorların müdahalesi sonucu hayata tutunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2021 Çarşamba 09:22
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Damdan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü. Hammadi’nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. 

DOĞMADAN ANNESİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan Hasne Hammadi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hammadi’nin bebeği ise sezaryenle alındı. Nefes almadığı belirlenen bebek, doktorların müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHasne HammadiDüşmeKazaVefat
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