Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkan fotoğraflar yürek burktu

İZMİR

İzmir'de yaşanan depremin ardından son alınan bilgelere göre 62 kişi hayatını kaybetti, 940 kişi de yaralandı. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde yerle bir olan ve en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışıyor. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ekiplerin enkazda bulduğu fotoğraf albümleri de toplanıyor. AFAD Koordinasyon ekibinin TIR'ı yanında toplanan ve mutlu anıların yer aldığı çok sayıda fotoğraf görenlerin yüreğini burkuyor. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD görevlisi, "Enkazdan çıkartılan fotoğraflar bu alanda toplanıyor. İki çifte ait çok sayıda mutlu anıların yer aldığı fotoğraf var ancak kim olduklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraflardan onları tanıyan yakınları bize ulaşıp, alabilirler. Enkaz altındalar ise inşallah sağ olarak kurtulurlar" dedi.