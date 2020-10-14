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DİLEK AĞACINA DÖNDÜ!

İzmir'de, sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler buralardan geçerken araçlarının plakalarını düşürdü. Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan çok sayıda plaka, bir direğe asıldı. Plakaların direğe asılmasıyla ortaya 'dilek ağacı'nı andıran görüntü çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:16
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DİLEK AĞACINA DÖNDÜ!

Kent genelinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, Hipodrom alt geçidinde oluşan su birikintileri araçların plakalarının düşmesine neden oldu. Sağanağın son bulması ve suyun çekilmesi ile plakalar ortaya çıktı. Plakaları toplayan bazı vatandaşlar, diğer sürücülerin plakaları bulabilmesi için bir elektrik direğine tel yardımı ile astı. Elektrik direğine asılan plakalar, ortaya 'dilek ağacı'nı andıran görüntünün çıkmasına neden oldu.

'ARADIM, BULAMADIM'

Sağanağın etkili olduğu dakikalarda Hipodrom alt geçidini kullanan ve aracının plakasını düşüren bir sürücü, "Saat iki sıralarında çok kötü bir yağmura yakalandık. Tam eve gitmiştim aracın plakası düşmüş. Buralarda gezdiğim için geri geldim. Direkte plakaların olduğunu bir arkadaş söyledi. Burada mı düşürdüm diye bakmaya geldim. Plakam yok şu an burada, bulamadım başka bir yere bakacağım, bir yer de daha varmış oraya gideceğim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirYağmurYağışAraçPlaka
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