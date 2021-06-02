Diyarbakır'da 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediliyor. Lice ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 115 ayrı noktada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. 87 tim ve narkotik köpeklerin de yer aldığı operasyonda 2,5 milyon kök Hint keneviri tespit edilerek, imha edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulanan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.