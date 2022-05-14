Dr. Erman Ilıcak'a 'Japonya'nın en yüksek devlet nişanı' takdim edildi 

Türkiye’de sıkça görülen, dayanıklı ve uzun ömürlü ‘Çam’ ile Japonya’da yeniden doğuşu simgeleyen ‘Sakura’dan ismini alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin pandeminin en yoğun olduğu dönemde hızla tamamlanması, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı ile taltif edildi.



Japonya Büyükelçiliği ev sahipliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen nişan tevdi törenine, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Sojitz Başkanı Masayoshi Fujimoto ve il protokolü katıldı. Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından okunan Nişan Beratı sonrasında Dr. Erman Ilıcak’a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı takdim edildi.



İİJİMA: RÖNESANS HOLDİNG İLERİ TIP YATIRIMLARIYLA MÜTHİŞ İLERLEME KAYDEDİYOR



Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ı, Japonya Hükümeti adına tebrik eden Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima Türkiye'nin uluslararası statüsünün her geçen gün daha da arttığına ve Japon hükümetinin Türkiye'ye daha fazla önem verme politikası izlediğine işaret etti.



Isao İijima konuşmasında şunları söyledi:



“Rönesans Holding, son zamanlarda Japon firmalarıyla birlikte iş alanını genişleterek ileri tıp ve Orta Asya bölgesindeki yatırımları sayesinde müthiş ilerleme kaydediyor. Bu nişan töreninin, bu hastaneyi yapmanın ötesine geçen iki şirketin güçlenmesine ek olarak Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkisinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sayın Ilıcak ve ailesini, Rönesans çalışanlarını içtenlikle kutluyorum.”



ÇELİK: BUGÜN ARAMIZDAKİ ÇOK DEĞERLİ İLİŞKİLERE YENİ BİR ALTIN IŞIK EKLEDİK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Erman Ilıcak’ı tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:



“Bu ödülden ilham alarak bugün aramızdaki çok değerli ilişkilere yeni bir altın ışık ekledik. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk hiç bozulmayacak, birbirimizden ayrılmayacağız. Bu hastane Erman Bey’in vizyonuyla hayata geçti ve pandemiyle birlikte diğer ülkelerden sıyrılmamıza katkı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu vizyonla dünyanın birçok yerinde zorluklar yaşanırken biz güçlü bir şekilde mücadele ettik. Bu hastanede bunun en büyük öncülerinden biri oldu. Erman Bey’in bu eserleri hayata geçirmesi çok kıymetlidir, sosyal sorumluluk projeleriyle çevreye duyarlılıkla bütün olarak ele alınmalıdır. Bu nişanın Erman Bey’e verilmesinden büyük onur duyduk.”



SUZUKİ: ILICAK’IN SAYGIDEĞERLİĞİ ÇOK AÇIKTIR



Tebrik konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan büyükelçi Kazuhiro Suzuki de “Bugün Japonya’nın değerli bir dostu olan Erman Ilıcak için bu töreni düzenlemekten büyük heyecan duyuyorum. Çok söze gerek yok bu harika hastanede kendisini kutlamak için Japonya’dan gelen Başbakanın Özel Danışmanı Isao İijima ve önemli bir Japon şirketi olan Sojitz’in CEO’su Masayoshi Fujimoto gibi seçkin konuklara baktığımızda, Sayın Ilıcak’ın saygıdeğerliği çok açıktır. Japonya’nın değerli bir dostu olan Erman Ilıcak’ın, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı vermeye devam etmesini diliyorum. Sayın Ilıcak ve değerli ailesini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.



DR. ERMAN ILICAK: TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK, BÜYÜK ONUR



Dr. Erman Ilıcak, nişanın tevdii sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında “Köklü tarihe sahip olan bu anlamlı ödüle layık görüldüğüm için Majesteleri Japon İmparatoru Naruhito'ya, Japon hükümetine, ödül törenine iştirak ederek beni onurlandıran Sayın Isao İİJİMA’ya, Sayın Büyükelçi, Sayın Başkonsolos ve saygıdeğer Japon halkına şükranlarımı sunarım. Coğrafi uzaklığa rağmen derin, güçlü, samimi bağlarla birbirine bağlı iki ülkenin dayanışmasının, tarihi dostluğunun bir nişanesi olan bu ödülü; ülkem, tüm Rönesans çalışanları, ailem ve şahsım adına almaktan büyük onur duyuyorum” dedi.



Erman Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doğan Güneşin Ülkesi" Japonya ile kadim dostluğumuz, zor zamanlarda birbirimize destek olarak, karşılıklı saygı, minnet ve hoşgörü adımlarıyla, emekle örülmüş ve güçlenmiştir. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın katkılarıyla tamamladığımız, Türk-Japon iş ortaklığının gurur abidelerinden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, maneviyatı yüksek bu ödülü alıyor olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Ortak imza attığımız tüm projelerde Japon kültürünü yakından tanımamızı sağlayan, iş disiplinleriyle, dürüstlükleriyle projelerimize değer katan Japon ortağımız Sojitz CEO’su Masayoshi Fujimoto başta olmak üzere Sojitz yöneticileri ve çalışanlarına da buradan ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. 2,5 yılı biraz aşan sürede bu projeyi hayata geçirmeyi başardık. Tüm çalışma arkadaşlarıma da buradan teşekkür ederim. Dünyaya, canlıya, insana, yaşama saygıyı ve yardımseverliği hayatın her alanında hissettiren Japon kültürü ile vefayı gönlünde taşıyan Türk kültürünün sinerjisinden, dünyamızın geleceği için insanlığın yararlanacağı pek çok ders çıkacağına inanıyorum.”



Kısa bir konuşma yapan Sojitz CEO’su Masayoshi Fujimoto da Rönesans ile partner olarak beraber ilerlemekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Sayın Ilıcak, uzun yıllardır şirketimiz de dahil olmak üzere Japon şirketleri ile Türkiye ve Orta Asya ülkelerindeki altyapının geliştirilmesine yönelik çabalarıyla Japon sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmuş ve başarıları geniş kitlelerce kabul görmüştür” dedi.



Dr. Erman Ilıcak, tören için Japonya’dan gelen Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima’ya özel yapım ok ve yay seti hediye etti.



BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA



Avrupa’nın en büyük hastanesi unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, iki bin 68 sismik izolatörle, depreme karşı “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası” unvanına sahip. Japon mühendisliğinin deprem alanındaki uzmanlığı ve son teknolojiyle hayata geçirilen sağlık kompleksi, olası bir deprem sırasında dahi kesintisiz hizmet verilebilmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Hastanede, 2 yılda 5 milyona yakın hasta tedavi edilirken, toplam 228 bin 296 ameliyat yapıldı. Bugüne kadar toplam 23 bin 402 bebeğin dünyaya gözlerini açtığı hastanede doğan ilk bebeğe Sakura ismi verildi.



Yaklaşık 60 futbol sahası (400 bin metrekare) büyüklüğünde peyzaj alanına sahip entegre sağlık kampüsü, iki Japon bahçesiyle birlikte yaklaşık 350 bin adet bitki ve sakura ağaçlarının da yer aldığı 5 bin 500 çeşit ağaç ile yeşillendirildi.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022’de ‘En İyi Sağlık Kompleksi’, RFID Journal ‘Sağlıkta En İyi RFID/IOT Uygulaması’ ve ENR Global Best Projects 2020 ‘Award of Merit, Healthcare’ ödüllerine layık görülmüştü.



JAPONYA’NIN YABANCILARA VERDİĞİ EN YÜKSEK NİŞAN



1875’ten bu yana Japonya’nın ilk ulusal nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı, 1981 yılından itibaren Japonya İmparatorunun takdiriyle, değerli çalışmalara imza atan yabancılara da veriliyor. Yükselen güneş kadar güçlü olmayı simgeleyen ödüle bugüne kadar aralarında eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Derviş’in yer aldığı 13 isim layık görüldü. Yabancılara verilen en yüksek nişan olan Yükselen Güneş Nişanı yakın tarihte, İtalya'nın eski Başbakanı Mario Monte, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Helen Clark, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile eski Başkan Yardımcısı Richard Cheney, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı William Hague ve İran'ın eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki’ye takdim edildi.



DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Merkez - Gül KABA-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) -